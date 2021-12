Rosyjskie media: zakończono testy S-550. „Może razić cele w kosmosie”

Jak podał w niedzielę portal telewizji TVN, w jednej z restauracji na warszawskim Mokotowie odbywało się 21 grudnia wieczorem zakrapiane spotkanie wigilijne oficerów Służby Ochrony Państwa czyli służby, która zastąpiła dawne Biuro Ochrony Rządu i zajmuje się ochranianiem najważniejszych osób urzędowych. Na spotkaniu spożywano napoje alkoholowe co doprowadziło do przykrych konsekwencji dla innych gości lokalu.

W tym samym lokalu, jak relacjonuje TVN, odbywała się bowiem także impreza grupy prawników. Dwa środowiska nie przypadły sobie do gustu. Najpierw doszło do kłótni, a następnie do starcia fizycznego. Według źródła zaznajomionego ze sprawą funkcjonariuszy SOP krytykował szczególnie jeden z prawników, za co ci pierwsi go "potelepali".