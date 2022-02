Antywojenne protesty w Rosji. W 60 miastach zatrzymano ponad 1800 osób [+WIDEO]

Co najmniej 1844 osoby zostały zatrzymano po czwartkowych protestach antywojennych, które miały miejsce w 60 miastach w całej Rosji.

Dane opublikowane zostały przez portal OWD-Info, zajmujący się informowaniem o zatrzymaniach podczas demonstracji i akcji politycznych. Pod koniec grudnia ub. roku Roskomnadzor uznał, że celem portalu jest „propagowanie terroryzmu i ekstremizmu”. W efekcie podjęto decyzję o zablokowaniu tego portalu na terenie Rosji.

Jak podało OWD-Info, protestujący wyszli na ulice 60 miast Rosji, w tym Mokswy, Sankt Petersburga czy dalekowschodniego Nowosybirska, aby pokazać swoje niezadowolenie z wybuchu wojny z Ukrainą.

Filmy umieszczone w mediach społecznościowych pokazywały czwartkowe protesty o bardzo różnych rozmiarach – od setek ludzi w Petersburgu i Moskwie po garstkę w mniejszych miastach, takich jak Czelabińsk w centralnej Rosji.

Look at the size of anti-war protestors in St Petersburg, Russia. Wow pic.twitter.com/dHg9Uwt9RQ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

Mimo to poparcie Władimira Putina wzrosło w ostatnich miesiącach do 69 procent, a negatywne nastawienie Rosjan do Ukraińców przewyższyło w lutym pozytywne nastawienie po raz pierwszy od sześciu miesięcy – wynika z niezależnego sondażu Centrum Lewady.

Rankiem rosyjskie czołgi ruszyły w stronę Kijowa. W mieście pojawili się dywersanci. Trwają walki. Mieszkańców Kijowa wezwano, by szykowali do obrony koktajle Mołotowa.

