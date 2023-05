Zełenski mówi o przyszłości prezydenta Rosji na ławę oskarżonych

Prezydent Ukrainy przebywał w czwartek w Hadze, gdzie swoją siedzibę ma Międzynarodowy Trybunal Karny. Wołodymyr Zełenski wzywał świat do powołania specjalnego trybunału mające osądzić przywódców Rosji.

Przebywający z oficjalną wizytą w Holandii prezydent Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w Hadze powiedział, że jest przekonany o zwycięstwie Ukrainy. Po zwycięstwie świat zobaczy przywódcę Rosji Władimira Putina na ławie oskarżonych, powiedział Zełenski. „Oczywiście wszyscy chcemy zobaczyć tutaj innego Władimira. Chcemy go zobaczyć w Hadze. Tego, który powinien zostać skazany za swoje zbrodnicze czyny… Jestem pewien, że stanie się to, gdy wygramy. I wygramy.” – słowa polityka zacytował zacytowała agencja informacyjna UNIAN.



Zełenski uznał, że sprawiedliwości w sprawie zbrodni rosyjskiej agresji na Ukrainę nie mogą zapewnić hybrydowe substytuty sądu. Podkreślił, że teraz Ukraina potrzebuje prawdziwego pokoju, prawdziwej sprawiedliwości, prawdziwej wolności, a nie jej hybrydowych form, jak to zrelacjonował UNIAN.



„Jedna rosyjska zbrodnia doprowadziła do wszystkich innych – to jest zbrodnia agresji. To jest podstawowa zbrodnia, początek zła. Za tę zbrodnię musi być odpowiedzialność. Można to osiągnąć tylko przez trybunał” – ukraiński prezydent mówił o inwazji Rosji na swój kraj. Jego zdaniem konieczne jest przełożenie doświadczeń procesu norymberskiego przeciwko przywódcom III Rzeszy za zbrodnie popełnione w czasie drugiej wojny światowej na nowe realia.

„Jesteśmy za powołaniem takiego trybunału. Chcemy kontynuować tradycję bezwzględnego karania za zbrodnię agresji jako gwarancji, że taka agresja się nie powtórzy. Jeśli chcemy sprawiedliwości, nie możemy szukać wymówek ani powoływać się na braki prawa międzynarodowego. Musimy podejmować odważne decyzje, które naprawią braki, które niestety istnieją w prawie międzynarodowym” – powiedział Zełenski, który stwierdził również, że „wszystko inne będzie słabością”.

„Dla dobra naszych dzieci i przyszłości nie możemy zrezygnować z idei takiego trybunału… Wzywam świat, aby się nie bał… To nasza historyczna odpowiedzialność, odpowiedzialność współczesnego pokolenia – ukarać za zbrodnię agresji… Świat musi czuć się całkowicie bezpieczny” – apelował prezydent Ukrainy.

Zełenski zapowiedział również, że ​​ukraińskie sądy będą wymierzać kary za zbrodnie wojenne Rosjan, ale uznała zarazem, iż tylko jedna instytucja jest w stanie osądzić kwestię samej inwazji – jest to „prawdziwy i pełnoprawny trybunał”. Na zakończenie swojego wystąpienia Zełenski podkreślił, że ta wojna musi być ostatnią wojną na świecie.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Zarzuca mu „bezprawną deportację i przesiedlenia ludności – w tym dzieci – z obszarów Ukrainy okupowanych przez Rosję”. W piątek MTK wydał nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta.

Od ruchu MTK już zdystansowały się Serbia i Węgry.

unian.net/kresy.pl