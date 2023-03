Węgry nie aresztowałyby Putina gdyby ten pojawił się w kraju

Węgry nie aresztowałyby prezydenta Rosji Władimira Putina, gdyby wjechał do kraju, powiedział w czwartek szef gabinetu premiera Viktora Orbana, dodając, że nie ma na to podstaw prawnych.

Jak przekazała w czwartej agencja prasowa Reuters powołując się na szefa gabinetu premiera Viktora Orbana, Węgry nie aresztowałyby prezydenta Rosji Władimira Putina, gdyby wjechał do kraju.

Zapytany, czy Putin zostałby aresztowany, gdyby przyjechał na Węgry, szef sztabu Orbana, Gergely Gulyas, powiedział na odprawie, że Statut Rzymski nie został wbudowany w węgierski system prawny.

„Możemy powołać się na węgierskie prawo i na tej podstawie nie możemy aresztować prezydenta Rosji… ponieważ statut MTK nie został ogłoszony na Węgrzech” – powiedział Gulyas. Zapytany, powiedział, że jego rząd „nie zajął stanowiska” w sprawie nakazu aresztowania wydanego przeciwko Putinowi.

„Te decyzje nie są najszczęśliwsze, ponieważ idą w kierunku dalszej eskalacji, a nie w kierunku pokoju, to moja osobista subiektywna opinia” – dodał Gulyas.

Agencja Bloomberg podała w poniedziałek, że Budapeszt zablokował wspólne oświadczenie ministrów sprawiedliwości państw członkowskich. Chodziło o wydany przez MTK międzynarodowy nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. „To kłamstwo, że rząd zawetował deklarację UE w sprawie Międzynarodowego Trybunału Karnego” – oświadczył Mate Paczolay, rzecznik MSZ Węgier, cytowany przez portal 24.hu.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Zarzuca mu „bezprawną deportację i przesiedlenia ludności – w tym dzieci – z obszarów Ukrainy okupowanych przez Rosję”. W piątek MTK wydał nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta.

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić stwierdził, że nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) będzie miał negatywne konsekwencje i będzie przedłużał wojnę na Ukrainie. Vučić zauważył, że decyzja MTK politycznie oznacza niechęć do rozmów o pokoju i negocjacjach. „Moje pytanie brzmi: teraz, kiedy został oskarżony o najgorsze zbrodnie wojenne, z kim zamierzacie rozmawiać?”

Vučić zauważył też, że Putina nie można porównywać z byłym serbskim przywódcą Slobodanem Miloszeviciem, który został skazany w Hadze. „Nie ma wątpliwości, że celem tych, którzy to zrobili, było skomplikowanie komunikacji prezydenta Rosji, dalsze skomplikowanie sytuacji gospodarczej Rosji… Co do aresztowania, nie gniewajcie się, ale to jest bez znaczenia pytanie, bo jest dla nas jasne, że dopóki jest wojna, Putin nie przyjedzie do Serbii”.

Kresy.pl/Reuters