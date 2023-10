Scholz nie chce wysłać Ukrainie rakiet Taurus. Powołuje się na niemiecką konstytucję i groźbę eskalacji

Musimy zadbać o to, aby nie doszło do eskalacji wojny i aby Niemcy nie stały się częścią tego konfliktu – powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, tłumacząc, czemu nie chce wysłać Ukrainie rakiet manewrujących Taurus.

W czwartek kanclerz Niemiec Olaf Scholz został zapytany przez dziennikarzy o możliwość dostarczenia Ukrainie niemieckich rakiet manewrujących Taurus, gdyż Berlin od miesięcy zwleka w tej sprawie. Odparł, że decyzję można tu podjąć wyłącznie po „uważnym rozważeniu” i na razie nie ma mowy o dostarczeniu rakiet. Powoływał się na ograniczenia konstytucyjne i ryzyko „eskalacji wojny”.

– Ostatecznie, gdy wojna trwa tak długo, tych rozważań nie można zakończyć od razu – powiedział Scholz. Dodał, że jego rząd „musi zawsze brać pod uwagę to, czego wymaga od nas konstytucja i jakie są nasze opcje działania”.

– Dotyczy to w szczególności faktu, że musimy oczywiście zadbać o to, aby nie doszło do eskalacji wojny i aby Niemcy nie stały się częścią tego konfliktu. Moim zadaniem jako kanclerza jest też dopilnowanie tego – powiedział szef rządu Niemiec.

Niemiecki kanclerz zapowiedział zarazem dodatkowe wsparcie dla Ukrainy w postaci kolejnego systemy obrony powietrznej Patriot, „na zimowe miesiące”. Twierdził, że to jest właśnie to wsparcie, jakiego Ukraińcy najbardziej obecnie potrzebują i podkreślał, że jest ono bardzo efektywne.

Scholz nie sprecyzował jednak, jakie ograniczenia konstytucyjne ma na myśli. Jednak według Politico może chodzić o jego rzekome obawy, opisane ostatnio przez „Bild”. Kanclerz ma się obawiać, że Niemcy poza samymi rakietami Taurus musiałyby dostarczać Ukraińcom danych geolokalizacyjnych celów, a tym samym bardziej zaangażować się w wojnę po stronie Ukrainy. Nie chciałby też, żeby Ukraińcy użyli rakiet z Niemiec do zaatakowania mostu nad Cieśniną Kerczeńską.

Zdaniem części niemieckich ekspertów, tego rodzaju obawy są przesadne i Scholz używa ich tylko jako „zasłony dymnej”.

Kanclerz Scholz znajduje się pod wyraźną presją zarówno ze strony części państw sojuszniczych, jak Wielka Brytania, jak również ze strony niemieckiej opozycji, a częściowo również członków koalicji rządzącej.

W czwartek stanowisko Scholza skrytykował m.in. były minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace. Nawiązał przy tym do rosyjskiego ataku rakietowego, w którym trafiony został sklep spożywczy połączony z lokalem-kawiarnią w wiosce Hroza w obwodzie charkowskim. Zginęło w nim ponad 50 osób, w tym dziecko, biorących udział w Stypie po pogrzebie jednego z mieszkańców.

„Za każdym razem, gdy Rosja atakuje cywilów i łamie prawo międzynarodowe biorąc na cel infrastrukturę cywilna na Ukrainie, potrzebna jest odpowiedź. Zrobiliśmy to, wysyłając Starstreak [przenośne systemy przeciwlotnicze – red.] i Storm Shadow [rakiety manewrujące – red.]. Teraz Niemcy powinni wysłać swoje systemy rakietowe Taurus na Ukrainę i dołączyć do Wielkiej Brytanii i Francji” – napisał na X Wallace.

Every time Russia strikes civilians & breaks international law by targeting civilian infrastructure in Ukraine there needs to be a response. We did that with Starstreak and Storm Shadow. Germany should now send their Taurus missile systems to Ukraine and join the UK and France.

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) October 5, 2023