Kanclerz Austrii pesymistą po spotkaniu z Putinem

Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się w poniedziałek z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Spotkanie odbyło się w rezydencji rosyjskiego prezydenta w Nowo-Ogariowie pod Moskwą. Jak powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, spotkanie trwało około półtorej godziny.

Według agencji dpa Nehammer po rozmowie z Putinem nie był optymistą co do rozwoju sytuacji na Ukrainie.

Z kolei Austriacka Agencja Prasowa (APA) podała, że kanclerz określił rozmowę z przywódcą Rosji jako „bezpośrednią, otwartą i twardą”. W wydanym oświadczeniu Nehammer zapewniał, że to nie była „przyjacielska wizyta”.

„Moim najważniejszym przesłaniem dla Putina było (…), że ta wojna musi się wreszcie skończyć, bo w wojnie są tylko przegrani po obu stronach” – powiedział kanclerz Austrii.

Nehammer bronił decyzji wyjazdu do Moskwy twierdząc, że był to jego „obowiązek” z uwagi na konieczność doprowadzenia do zakończenia wojny i ulżenia sytuacji ludności cywilnej.

Kanclerz Austrii mówił Putinowi o potrzebie utworzenia korytarzy humanitarnych, które pozwoliłyby na ewakuację ludności cywilnej. „Wskazałem Putinowi, że on i jego armia są odpowiedzialni za bezpieczeństwo korytarzy” – powiedział Nehammer, odnosząc się do rosyjskich oskarżeń wobec Ukrainy o uniemożliwienie ewakuacji. W jego opinii „nie ma obiecujących perspektyw” w tej kwestii.

„Putin masywnie doszedł do logiki wojny i postępuje zgodnie z nią” – powiedział szef austriackiego rządu. Według niego Putin początkowo nie akceptował określenia „wojna”, ale pod koniec rozmowy powiedział, że ma nadzieję, że wkrótce się skończy. Zdaniem Nehammera może to jednak oznaczać również, że ofensywa na wschodniej Ukrainie szybko się rozpocznie, co będzie oznaczało dalsze cierpienia ludności cywilnej.

Z relacji kanclerza Austrii wynika, że Putin najwyraźniej wciąż ma nadzieję na kontynuację rozmów pokojowych w Turcji, które utknęły w martwym punkcie.

Nehammer poruszył w rozmowie z prezydentem Rosji temat zbrodni wojennych w Buczy i innych miejscowościach. Podkreślił, że należy pociągnąć do odpowiedzialności winnych tych zbrodni. Według niego Putin przypisał te zbrodnie Ukraińcom.

„Powiedziałem również prezydentowi Putinowi bez żadnych wątpliwości, że dopóki ludzie będą umierać na Ukrainie, sankcje wobec Rosji będą obowiązywać i będą nadal zaostrzane” – relacjonował kanclerz Niemiec.

Jak podaje APA, wbrew niektórym doniesieniom Władimir Putin nie mówił w trakcie rozmowy po niemiecku, poza krótkimi fragmentami, a spotkanie odbyło się z udziałem tłumaczy. Według Nehammera stół, za którym siedzieli przywódcy „nie był tak długi, jak znamy go z Kremla, ale był długi”.

Jak dotąd nie przedstawiono żadnych fotorelacji ze spotkania w Nowo-Ogariowie.

Kresy.pl / Interfax / APA / Interia