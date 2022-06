Ukraińska rakieta Toczka-U trafiła w rosyjski skład amunicji w obwodzie ługańskim [+VIDEO]

W mieście Krasnyj Łucz (Chrustalnyj) w obwodzie ługańskim płonie fabryka, według separatystów trafiona przez ukraińską taktyczną rakietę balistyczną Toczka-U. Jak podaje część źródeł, znajdował się tam rosyjski skład amunicji.

Jak podają rosyjskie media, w tym agencja RIA Novosti, w mieście Krasnyj Łucz (ukr. Chrustalnyj) w obwodzie ługańskim, na terytorium separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej, w jednej z fabryk wybuchł w czwartek silny pożar. Według relacji mieszkańców, wcześniej, około godziny 18:00, słychać było eksplozję, którą ich zdaniem mogło spowodować uderzenie rakiety.

W sieci zamieszczono nagrania, na których widać kłęby gęstego dymu, a także słychać odgłosy wybuchów. Agencja RIA informuje, że chodzi o zakład „Krasnyj Łucz”. W czasach sowieckich produkowano tam elektronikę m.in. dla okrętów podwodnych. Zakład specjalizował się w budowie sonarów i systemów nawigacyjnych dla marynarki wojennej, ale od 2006 nie pracował z powodu braku zamówień. W ramach restrukturyzacji działalność przekierowano na produkcję wyrobów metalowych z blachy.

According to Russian channels, the Armed Forces of Ukraine hit a Russian ammo depot in the city of Krasnyi Luch, Luhansk Oblast with a Tochka-U short-range ballistic missile.https://t.co/I33u107fIa pic.twitter.com/Rnv3SVN82k

