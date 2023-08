Media: Izraelski statek jako pierwszy przełamał rosyjską blokadę na Morzu Czarnym

Doniesienia medialne wskazują, że izraelski statek handlowy Ams1 stał się w poniedziałek pierwszą jednostką, która otwarcie przełamała rosyjską blokadę Morza Czarnego. Za nim podążyły kolejne jednostki. Akcją eskortowało lotnictwo NATO.

Izraelski statek handlowy, który wypłynął w poniedziałek z portu w Aszdodzie, stał się pierwszą jednostką, która otwarcie przeciwstawiła się rosyjskiej blokadzie Morza Czarnego – podał we wtorek dziennik Jerusalem Post, powołując się na ukraińskie źródła. Blokadę wprowadzono w połowie lipca po tym, gdy Rosja wycofała się z umowy umożliwiającej Ukrainie eksport zboża ze swoich portów.

Statek miał zignorować rosyjskie groźby i wpłynąć na ukraińską odnogę Dunaju w poniedziałek po południu – podaje izraelski dziennik, powołując się na doniesienia ukraińskich mediów.

Jednostka przepłynęła przez Morze Czarne bezpośrednią trasą z portu Aszdod, a ochronę z powietrza zapewniał jej amerykański samolot P8 Poseidon – czytamy. Za Ams1 miały podążyć kolejne statki, które zakotwiczyły lub wkrótce zakotwiczą na Dunaju.

Ukraińskie media powołały się na opublikowane w sieci dane społeczności OSINT. Sugerują one, że w poniedziałek izraelski statek – jako pierwszy – przełamał rosyjska blokadę.

Ams1 is entering Ukraine branch of Danube.

She was the first ship to break Russia’s Black Sea blockade after the July 25th Reni-bombing.

Starting her trip Ashdod, Israel she openly advertised destination Ukraine as she traversed Black Sea on a straight course.

Brave mariners pic.twitter.com/2UyfXQqyQy

— Markus Jonsson mastodon.world/@auonsson (@auonsson) July 31, 2023