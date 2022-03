Human Rights Watch wzywa Ukrainę do zaprzestania publikowania materiałów z rosyjskimi żołnierzami

Premierzy Polski Mateusz Morawiecki i Słowenii Janez Janša poinformowali w mediach społecznościowych, że dotarli do Kijowa. Jest z nimi również premier Czech Petr Fiala i wicepremier Jarosław Kaczyński. Politycy mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem.

Krótko po godzinie 18 we wtorek Mateusz Morawiecki przekazał na Facebooku, że pociąg wiozący premierów Polski, Czech i Słowenii a także Jarosława Kaczyńskiego, dotarł do Kijowa. "Ta wojna to wynik działań okrutnego tyrana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale na Ukrainie!" - napisał Morawiecki. Według niego politycy pojechali do Kijowa, by "jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie".