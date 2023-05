Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijártó oskarżył ambasadora USA na Węgrzech Davida Pressmana o podżeganie do wojny.

Jak poinformował portal telex.hu, minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijártó oskarżył ambasadora USA na Węgrzech Davida Pressmana o podżeganie do wojny.

„Stany Zjednoczone wyraźnie próbują zepchnąć Węgry do obozu wojennego, ale Węgry należą do globalnej większości popierającej pokój” — powiedział minister spraw zagranicznych i handlu Péter Szijjártó na piątkowej konferencji prasowej, dodając, że ambasador USA w Budapeszcie David Pressman jest doskonały w propagandzie wojennej.

W ostatnich dniach David Pressman złożył dłuższą wizytę na wsi. Towarzyszyli mu dziennikarze. Ambasador spotkał się w środę w pobliżu granicy z Ukrainą z uchodźcami i pracownikami organizacji humanitarnych, gdzie powiedział:

„Na Węgrzech, niestety, głośno mówi się o pewnej wojnie pseudokulturowej. W tym samym czasie obok toczy się prawdziwa wojna, w której w agresji Władimira Putina giną tysiące ludzi”.

Pressman zauważył również, że Szijjártó odwiedził Rosję pięć razy od początku wojny, aby omówić kwestie energetyczne, ale nigdy nie usiadł z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą i podczas gdy inne kraje decydują się na uniezależnienie od rosyjskiej energii, Węgry wzmacniają swoje relacje z Gazpromem.

Szijjártó odpowiedział na to w piątek. Powiedział: „Chcę to wyjaśnić, ambasador jest ambasadorem, a nie gubernatorem. Wysyła się ambasadorów do innych krajów, aby poprawić stosunki dwustronne, a nie myśleć, że są mądrzejsi od miejscowych”.

„Rozumiemy, że ambasador Pressman uważa, że powinniśmy mieć do czynienia z wojną. Więc jest dobry w propagandzie wojennej. To widać na plakatach, widać to w jego wypowiedziach, to jest godne uwagi dla propagandy wojennej. Jednak my nie chcemy mieć do czynienia z wojną, chcemy mieć do czynienia z pokojem. Nie chcemy wojny, chcemy pokoju” – kontynuował. „Rozumiemy, że Amerykanie próbują wepchnąć nas w propagandę wojenną, rozumiemy, że próbują wepchnąć nas do obozu wojennego, ale my należymy do obozu pokoju” – powiedział.

Według Szijjártó życie można uratować tylko poprzez pokój, a propaganda wojenna tylko zwiększa liczbę ofiar.

Kresy.pl/Telex