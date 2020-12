Amerykańskie drony MQ-9 Reaper będą ćwiczyć przełamywanie ukraińskiej obrony powietrznej

Po raz pierwszy w ramach ćwiczeń amerykańskie drony uderzeniowe MQ-9 mają spróbować przełamać ukraińską obronę powietrzną na zachodniej granicy Ukrainy.

We wtorek dowództwo ukraińskich sił powietrznych poinformowało o nowych ćwiczeniach na Ukrainie, z udziałem amerykańskiego drona MQ-9 Reaper. Po raz pierwszy ma za zadanie w ramach ćwiczeń spróbować przełamać ukraińską obronę powietrzną na zachodniej granicy kraju.

Jak podano, ćwiczenia mają miejsce w strefie odpowiedzialności Dowództwa Powietrznego „Zachód”. Są bardzo ważnym elementem współpracy ze specjalistami dowództwa obrony przeciwlotniczej amerykańskich sił powietrznych w Europie. Zaznaczono, że celem ćwiczeń jest zbadanie teoretycznej zdolności do pokonania ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej przez drony uderzeniowe, a także faktycznych zdolności bezzałogowców MQ-9 do radzenia sobie poradzieckimi środkami przeciwlotniczymi.

Cytowany w oficjalnym komunikacie strony ukraińskiej p.o. szefa dowództwa „Zachód”, gen. Dmytro Karpenko powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z Kevinem O’Brienem z delegacji US Air Force w Europie, że ćwiczenia te są dobrą okazją do skorzystania z wielkiego doświadczenia Amerykanów i do „otrzymania pewnego wsparcia materialno-technicznego”. Zaznaczył, że celem jest wymiana doświadczeń w sferze obrony powietrznej, w szczególności prowadzenia praktycznej nauki śledzenia i namierzania celu oraz imitowanego zestrzelenia drona MQ-9.

O’Brien zapewnił, że USA chcą w ten sposób wesprzeć ukraińskie pododdziały obrony powietrznej przy wykorzystywaniu naziemnych środków przeciwlotniczych, rakietowych wojsk dowództwa sił powietrznych. Zaznaczył, że cały czas współpracuje z ukraińskimi siłami powietrznymi. – Ale po raz pierwszy pracuję z przedstawicielami obrony powietrznej – dodał. Jego zdaniem, dwustronne ćwiczenia rozwijają sukcesy wspólnych, ukraińsko amerykańskich manewrów sił powietrznych podczas serii manewrów Czyste Niebo.

Ukraiński portal „Defense Express” zaznacza, że tego rodzaju ćwiczenia są interesujące dla Amerykanów z uwagi na to, że drugim pod względem siły obrony przeciwlotniczej krajem byłego ZSRR oraz producentem licznych systemów obrony powietrznej, które są używane również przez Rosję.

Niedawno informowaliśmy, że Departament Obrony USA zlecił ukraińskiej firmie Iskra dostawę nowych systemów radarowych do S-300. Służyć mają one do ćwiczenia ataków dronów na te systemy. Chodzi o radary 36D6, które po raz pierwszy do amerykańskiej armii trafiły w 2008 roku. Mobilny radar 3D do obserwacji przestrzeni powietrznej 36D6-M1 jest przeznaczony do stosowania jako część nowoczesnych zautomatyzowanych systemów obrony powietrznej, zespołów przeciwlotniczych wyrzutni rakietowych oraz do wykrywania nisko latających celów powietrznych w aktywnym i pasywnym zagłuszaniu, a także do kontroli ruchu lotniczego. zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych.

