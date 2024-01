Udane testy brytyjskiego lasera DragonFire do zwalczania celów powietrznych

Wielka Brytania informuje o znaczącym postępie prac nad laserem wojskowym DragonFire do zwalczania celów powietrznych, łączącym wysoką precyzję z niskim kosztem użytkowania. Dokładność ma odpowiadać trafieniu w monetę z odległości kilometra.

W piątek brytyjski resort obrony poinformował o ukończeniu ważnego etapu w rozwoju broni laserowej. Podczas testów broń energetyczna kierowana laserowo (LDEW) FireDragon z powodzeniem przeprowadzono strzelanie laserem o dużej mocy do celów powietrznych. Zasięg tej broni jest tajny, ale oficjalnie podano, że jest to broń działająca w zasięgu wzroku i może zostać użyta przeciwko dowolnemu, widocznemu celowi.

Brytyjczycy zaznaczają, że tego rodzaju broń laserowa zapewnia bardzo wysoką precyzję przy niskich kosztach długoterminowych.

Prace na DragonFire mają też zapewnić Wielkiej Brytanii rozwój technologiczny, umożliwiający stworzenie lasera bojowego o dużej mocy, działającego na dużych odległościach. Wymagana precyzja rażenia odpowiada zdolności dokładnego trafienia w monetę 1-funtową z odległości kilometra.

„Broń energetyczna kierowana laserowo może razić cele z prędkością światła i wykorzystywać intensywną wiązkę światła do przecięcia celu, prowadząc do uszkodzeń strukturalnych lub bardziej dotkliwych skutków, jeśli celem jest głowica” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Dodano, że 10 sekund strzelania takim laserem odpowiada kosztowi używania zwykłego grzejnika przez godzinę – koszt jednego strzału to poniżej 10 funtów. Stąd, broń ta w długim terminie może potencjalnie być nisko kosztową alternatywą dla pewnych zadań, które obecnie realizują pociski rakietowe.

Projektem DragonFire kieruje Laboratorium Nauki i Technologii Obrony (Dstl) w imieniu brytyjskiego Ministerstwa Obrony, współpracując z partnerami branżowymi MBDA, Leonardo i QinetiQ.

„To przełomowe osiągnięcie wykazało zdolność do zwalczania celów powietrznych na odpowiednich dystansach i stanowi ważny krok we wprowadzaniu tej technologii do użytku. Zarówno armia, jak i Królewska Marynarka Wojenna rozważają wykorzystanie tej technologii w ramach swoich przyszłych zdolności w zakresie obrony powietrznej” – informuje strona brytyjska.

„Ten rodzaj najnowocześniejszej broni może zrewolucjonizować pole bitwy, zmniejszając zależność od drogiej amunicji, a jednocześnie zmniejszając ryzyko uszkodzeń ubocznych” – powiedział sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Grant Shapp. Dodał, że dzięki temu Wielka Brytania będzie mogła „utrzymać przewagę zapewniającą zwycięstwo na polu bitwy”.

Według oficjalnych informacji, aktualne osiągnięcie to efekt serii bardzo udanych prób. W ich trakcie m.in. przeprowadzono pierwsze w Wielkiej Brytanii statyczne strzelanie laserem dużej mocy, a także demonstrowano zdolności systemu DragonFire do śledzenia ruchomych celów powietrznych i morskich z bardzo dużą dokładnością na dużym dystansie. Opierając się na tych badaniach, Ministerstwo Obrony ogłosiło niedawno zamiar sfinansowania wielomilionowego programu mającego na celu przeniesienie technologii ze środowiska badawczego na pole bitwy.

Jak pisaliśmy, pod koniec sierpnia 2023 roku podczas testów na Morzu Bałtyckim, niemiecka fregata Sachsen walczyła z dronami na krótkim i bardzo krótkim dystansie za pomocą systemu wysokoenergetycznej broni laserowej. Jak podano, testy zakończyły się powodzeniem.

Przeczytaj: Marynarka wojenna USA przetestowała nową broń laserową – zestrzelono drona

Czytaj także: Pierwsze “laserowe Strykery” dla amerykańskiej armii

gov.uk / Kresy.pl