Brytyjczycy wybierają rakiety manewrujące Spear 3 dla swoich F-35B

Brytyjskie F-35B mają zostać wyposażone w nową, miniaturową rakietę manewrującą Spear 3, dzięki wartemu 550 mln funtów kontraktowi podpisanemu przez resort obrony z MBDA.

O podpisaniu umowy poinformowała w środę firma MBDA. Kontrakt zawarty przez nią z ministerstwem obrony Wielkiej Brytanii jest wart 550 mln funtów, czyli 750 mln dolarów. Zgodnie z założeniami, rakieta Spear 3 ma osiągnąć wstępną gotowość operacyjną do użycia przez F-35B w 2025 roku. Ma ona stać się podstawową bronią powietrze-ziemia dla tych samolotów, wchodzących do służby w marynarce wojennej i lotnictwie – w Royal Navy i Royal Air Force.

Rakieta manewrująca Spear 3 ma obecnie zasięg przekraczający 140 km. Ma być przeznaczona wyłącznie dla F-35B. To jednak może ulec zmianie, gdyż urzędnicy brytyjskiego resortu obrony przyznają, że docelowo mogłyby one być przenoszone również przez myśliwce Eurofighter Typhoon. Takim rozwiązaniem są też zainteresowani Włosi i Niemcy.

Wcześniej MBDA, BAE Systems i Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii przeprowadziło próby naziemne i testy dopasowania na wyrzutni z samolotu Typhoon z trzema rakietami. Wiadomo też, że już w 2016 roku brytyjski oddział MBDA przeprowadził testowe odpalenie Spear 3. Firma podaje, że próby z kierowanym wystrzeliwaniem rakiet z samolotów Typhoon, w ramach wspierania programu rozwoju tej broni dla F-35B, rozpoczną się w ciągu półtora roku.

Ponadto, brytyjskie ministerstwo obrony ma być również zainteresowane wariantem rakiety Spear jako broni do walki elektronicznej. W 2019 roku MBDA otrzymało kontrakt na zbadanie takiego zastosowania. Umowa ta została rozszerzona i obecnie trwają wspólne prace z firmą Leonardo. W tym samym roku zawarto też kontrakt wart 411 mln funtów na zintegrowanie Spear 3 z F-35.

Zdaniem analityka z londyńskiego think-tanku International Institute of Strategic Studies, Douga Barrie, dostępność takiej broni będzie znaczącym krokiem wzmacniającym siłę uderzeniową brytyjskich F-35B. Powiedział, że rakieta Spear 3 to kluczowy element ich zdolności w zakresie uderzeń z powietrza na cele naziemne i ma zapewnić broń średniego zasięgu o odpowiednim ładunku bojowym przeciwko szerokiemu zakresowi celów.

„Broń typu stand-off, zsieciowana i ze zdolnościami roju jest kluczowym elementem wizji MBDA – Spear z tymi technologiami jest bronią wiodącą i najbardziej technicznie zaawansowaną w swoim typie” – powiedział Eric Beranger, szef firmy. Produkcja rakiety oraz wyrzutni ma rozpocząć się w 2023 roku.

Spear to faktycznie akronim oznaczający „efekty selektywnie precyzyjne na dystansie” (ang. „selective precision effects at range”). Spear 1 to precyzyjnie naprowadzana bomba Paveway IV, a Spear 2 – rakieta Brimstone.

F-35B będą przenosić do ośmiu rakiet Spear 3 w luku wewnętrznym, z możliwością zamontowania dodatkowych pod skrzydłami. Podobnie jak rakiety Brimstone, do naprowadzania wykorzystują zarówno milimetrowe fale radarowe, jak i półaktywne naprowadzanie laserowe.

