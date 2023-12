Amerykański okręt i statki handlowe zaatakowane na Morzu Czerwonym

Amerykański okręt wojenny i dwa statki handlowe zostały zaatakowane w niedzielę na Morzu Czerwonym – poinformował Pentagon. Rebelianci Huti przyznali się do ataków na dwa statki, które określili jako powiązane z Izraelem, ale nie potwierdzili, że zaatakowali okręt marynarki wojennej USA.

Zaatakowany na Morzu Czerwonym amerykański okręt to USS Carney, niszczyciel klasy Arleigh Burke. Jemeńscy rebelianci Huti przyznali się do ataku rakietowego na jeden izraelski statek handlowy oraz do ataku na drugi za pomocą drona – podaje agencja Reuters. Nie potwierdzili jednak, że zaatakowali okręt marynarki wojennej USA.

Pentagon podał w oświadczeniu, że przekaże bardziej szczegółowe informacje, gdy tylko będą dostępne – podkreśla agencja AP.

Rzecznik Huti oświadczył, że zaatakowane statki to Unity Explorer i Number Nine. Jak dodał, oba statki zostały zaatakowane po “odrzuceniu ostrzeżeń”.

W ubiegłym miesiącu jemeński ruch Huti porwał na Morzu Czerwonym powiązany z Izraelem statek handlowy Galaxy Leader. Grupa zagroziła, że zaatakuje więcej izraelskich statków.

Wcześniej rzecznik Hutich Jahja Saria zapowiedział, że zaatakują oni każdy statek pływający pod izraelską banderą, będący własnością izraelskich firm lub przez nie obsługiwany. Huti wezwali inne państwa do usunięcia swoich obywateli z tych statków i powstrzymania się od wykorzystywania ich do transportu towarów. Wezwali też wymienione statki do trzymania się z dala od jemeńskich portów.

reuters.com / apnews.com / Kresy.pl