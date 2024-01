Amerykański generał proponuje, by wysyłać Ukrainie „przeterminowane” uzbrojenie

Były dowódca sił zbrojnych USA w Europie, emerytowany generał Ben Hodges uważa, że Ukrainie można by wysyłać broń, której okres przydatności do użycia się skończył.

Emerytowany generał Ben Hodges, były dowódca sił zbrojnych USA w Europie, a obecnie doradca NATO ds. logistyki w komentarzu dla ukraińskiej agencji Ukrinform zaproponował, by Ukrainie dostarczać „przeterminowane” uzbrojenie z amerykańskich magazynów, w tym pociski rakietowe.

„Jeśli część tego uzbrojenia jest na granicy lub po terminie przydatności do użycia, to jest duża szansa, że większość z tego wciąż można wykorzystać. Dajmy je Siłom Zbrojnym Ukrainy, które pokazały się jako bardzo innowacyjne i zdolne w integrowaniu wszystkiego, co dostają w efektywną broń. Zróbmy to, zamiast niszczyć ten sprzęt u nas” – powiedział Hodges.

Były dowódca sił USA w Europie przyznał zarazem, że żadna pojedyncza broń lub platforma niczego nie zmieni. „Chodzi o kombinację sił powietrznych, lądowych i morskich, ale z pewnością, dla mnie na pierwszym miejscu są systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu, co najmniej 300 km. Więc, mówimy o ATACMS i Taurus” – zaznaczył.

Hodges uważa, że dzięki takiej broni siły ukraińskie będą w stanie razić cele, takie jak centra dowodzenia, bazy powietrzne czy artyleria, na całym terytorium okupowanym przez Rosjan, w tym na Krymie.

Jak pisaliśmy, w maju 2022 roku, trzy miesiące od rosyjskiej inwazji Ben Hodges twierdził, że kulminacja wojny rosyjsko-ukraińskiej nastąpi latem, a do września 2022 r. Ukraina będzie w stanie odeprzeć rosyjskie wojska i zwyciężyć.

Rok później z kolei emerytowany generał przyznał, że NATO nie jest przygotowane do odparcia ewentualnego rosyjskiego ataku.

W tym tygodniu John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, na odprawie dla dziennikarzy poinformował, że administracja nie ma już pieniędzy na nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

Ukrinform / Kresy.pl