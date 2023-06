Komisja Europejska chce przeznaczyć na wsparcie Ukrainy 50 mld euro

W ciągu czterech następnych lat Komisja Europejska chce przeznaczyć do 50 mld euro na pomoc i wsparcie dla Ukrainy, a także 15 mld euro na wzmocnienie granic zewnętrznych UE.

We wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, przedstawiła nowe propozycje finansowania, ukierunkowane na przeciwdziałanie kryzysom, związanym m.in. z wojną na Ukrainie i migracją.

„Wyczerpaliśmy całą naszą elastyczność w naszym unijnym budżecie, by poradzić sobie z kolejnymi kryzysami” – przyznała von der Leyen. „Teraz wychodzimy z celową propozycją, by działać lepiej w najpilniejszych kwestiach: Ukraina; migracja i wyzwania zewnętrzne; wzmacnianie naszej konkurencyjności.

W przypadku Ukrainy, KE proponuje przeznaczyć na jej wsparcie kwotę do 50 mld euro w ciągu następnych czterech lat.

„Proponujemy instrument dla Ukrainy na najbliższe 4 lata w wysokości do 50 mld euro” – ogłosiła szefowa Komisji. Ma to zapewnić „przewidywalne finansowanie dla Ukrainy na jej ścieżce do UE, wraz z globalnymi partnerami i sektorem prywatnym”.

Jeśli chodzi o migrację, oświadczyła, że Komisja zamierza wesprzeć ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej i rozwój gospodarczy partnerów kwotą 15 mld euro.

Z kolei w obszarze wzmacniania konkurencyjności UE, Komisja Europejska utworzy STEP – platformę dla projektów w zakresie technologii cyfrowych, „czystych” i biotechnologii.

„Proponujemy przekierowanie istniejących funduszy unijnych, wzmocnionych o 10 mld euro, by uzyskać około 160 mld euro w inwestycjach” – poinformowała szefowa KE. Dodała, że tzw. Pieczęć Suwerenności stworzy listę projektów dla przyspieszonej ścieżki finansowania unijnego.

„Europa jest pierwszą dużą gospodarką, która opracowała strategię gospodarczą o pasmach: 1. promowanie naszej konkurencyjności 2. ochrona własna z użyciem narzędzi celowych i inicjatyw, które pojawią się do końca roku 3. bycie partnerem, by wzmacniać łańcuchy dostaw i handlu” – podsumowała von der Leyen.

We have exhausted all flexibility in our EU budget to deal with crisis after crisis.

Now we come with a targeted proposal to better act on the most pressing issues:

→ Ukraine

→ Migration and external challenges

→ Strengthening our competitiveness https://t.co/4f1C5sQiNa

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023