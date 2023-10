Amerykanie sugerują, że ruch Huti wystrzelił rakiety w kierunku Izraela

Kolega partyjny Korwina-Mikke cieszył się wręcz z tego, że stracił on miejsce w Sejmie. "Bardzo dobrze, że Korwin-Mikke nie dostał się do Sejmu. Nie będzie już nam szkodził" — słowa Tumanowicza zacytował portal Onet - "To sami wyborcy Konfederacji pokazali w tych wyborach, że mają go dosyć". Tumanowicz nie skonkretyzował swoich zarzutach wobec politycznego weterana, ale stwierdził, że jego aktywność sprowadzała się do "sabotowania kampanii" Konfederacji przed wyborami parlamentarnymi.

Korwin-Mikke nie dostał się do Sejmu mimo, że otrzymał na liście Konfederacji w okręgu podwarszawskim pierwsze miejsce. Otrzymując 9939 głosów polityczny weteran przegrał konkurencję o mandat Karina Bosak. Małżonka Krzysztofa Bosaka, startując z drugiego miejsca na liście, uzyskała 21217 głosów. Nawet znajdujący się na trzecim miejscu Jacek Wilk uzyskał 10862 głosów, a więc więcej niż Korwin-Mikke.