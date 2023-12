Agencja Uzbrojenia zamówiła 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm

22 grudnia Konsorcjum PGZ-Amunicja i Agencja Uzbrojenia zawarły umowę wykonawczą na dostawy blisko 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm realizowanej w ramach programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej.

Wartość zamówienia wynosi blisko 11 mld zł. Dostawy amunicji nastąpią w latach 2024-2029.

Podpisana umowa wykonawcza jest konsekwencją zawartej 1 czerwca br. umowy ramowej, na podstawie której do roku 2029 przewidywane są dostawy do miliona sztuk amunicji różnych typów i kalibrów na potrzeby Wojska Polskiego. Zawarcie umowy ramowej było początkiem zmiany w sposobie kontraktowania dostaw amunicji przez Agencję Uzbrojenia, co pozwoliło spółkom wchodzącym w skład Konsorcjum PGZ-Amunicja zaplanować długookresowo cykl produkcji i plany dalszego zwiększania mocy produkcyjnych. Dzięki temu domena amunicyjna PGZ – jedyny podmiot o tak zróżnicowanych kompetencjach na polskim rynku – będzie dostarczać armii amunicję w ilościach rocznych przekraczających wielkość wszystkich dotychczasowych zamówień otrzymanych od wojska w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

– Domena amunicyjna Polskiej Grupy Zbrojeniowej to największy i sprawdzony krajowy dostawca amunicji i środków bojowych dla Wojska Polskiego. Dzięki poczynionym w ostatnim okresie inwestycjom w infrastrukturę, linie produkcyjne i wzrostowi zatrudnienia potrafiliśmy znacząco zwiększyć nasze moce produkcyjne. Jest to nasza odpowiedź na potrzeby rynku amunicyjnego, zgłaszane zarówno ze strony polskiej armii, jak i kontrahentów zagranicznych. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie wzrosło nagle zapotrzebowanie na amunicję, zwłaszcza artyleryjską. Dzięki naszym działaniom, możemy temu zapotrzebowaniu sprostać. To w dużej mierze zasługa wszystkich osób zaangażowanych w planowanie rozwoju spółek oraz tych zaangażowanych bezpośrednio w produkcję. Przy okazji tej historycznej umowy właśnie im należą się szczególne podziękowania za wykonanie tytanicznej pracy, dzięki czemu możliwe było odniesienie tego sukcesu – podkreślił prezes zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Podpisana umowa na dostawę blisko 300 tys. sztuk nie jest pierwszym kontraktem na amunicję 155 mm, realizowanym przez spółki Grupy Kapitałowej PGZ na potrzeby polskiej armii. W 2022 r. spółki domeny amunicyjnej zakończyły realizację poprzedniej umowy wieloletniej na produkcję amunicji tego kalibru, zawartej przez ZM Dezamet S.A. w roku 2019.

Przypomnijmy, w czwartek 21 grudnia Agencja Uzbrojenia, została zawarta kolejna umowa wykonawcza na dostawy podwozi specjalnych JELCZ dla modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (WWR) HOMAR-K.

Przedmiotem umowy jest dostawa 198 podwozi specjalnych przystosowanych do integracji z modułami WWR HOMAR-K oraz dostosowanie pojazdów do montażu sprzętu dowodzenia, łączności, odbiorników GPS, a także dostawa pakietu logistycznego i szkoleniowego. Umowę zawarto pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-WWR. Wartość zamówienia wynosi ok. 1,5 mld zł brutto, a dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2024-2027.

Zawarta umowa stanowi kolejny, drugi etap wdrażania krajowych elementów na potrzeby modułów ogniowych artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, w ramach podpisanej w dniu 9 listopada 2022 r. umowy ramowej z konsorcjum PGZ-WWR, związanej z realizacją projektu dotyczącego wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP systemów M142 HIMARS (Stany Zjednoczone – HOMAR-A) oraz K239 CHUNMOO (Korea Południowa – HOMAR-K). Pierwsza umowa wykonawcza z dnia 14 grudnia 2022 r., opiewająca na kwotę ok. 330 mln zł brutto, dotyczyła pozyskania kilkudziesięciu pojazdów i podwozi na potrzeby zabudowy modułów dla pierwszych dywizjonów wyrzutni HOMAR-A i HOMAR-K.

