12 podmiotów chętnych na modernizację BWP-1

Aż 12 firm zgłosiło się do dialogu technicznego na modernizację wozów BWP-1. To m.in. PGZ i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., a także polscy producenci systemów elektronicznych i dystrybutorzy uzbrojenia oraz firmy zagraniczne.

Jak informowaliśmy w ubiegłym miesiącu, Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął analizę rynku w zakresie modernizacji posowieckich wozów piechoty BWP-1 i fazę analityczno-koncepcyjną. Wstępne wymagania dla modernizacji pojazdów pozostają jednak niejawne. Celem jest też oszacowanie kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania zmodernizowanych BWP-1, a także czas ich pozyskania oraz m.in. sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących zabezpieczenia logistycznego, czy analiza kosztów „cyklu życia” i stan zaawansowania technologicznego proponowanych rozwiązań. Obecnie na stanie polskich wojsk zmechanizowanych jest blisko tysiąc wozów BWP-1, mocno przestarzałych.

Serwis „Polska Zbrojna” podaje, że do ogłoszonego postępowania akces zgłosiło 12 podmiotów, zarówno koncerny zagraniczne, jak i polskie spółki zbrojeniowe. Według listy przedstawionej przez rzecznika prasowego Inspektoratu Uzbrojenia MON, majora Krzysztofa Płatka, są to: Works-11 Sp. z o.o., CMI Defence Polska Sp. z o.o., Griffin Group SA Defence Sp. k., Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Polska Grupa Zbrojeniowa SA wraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi SA, Teldat Sp. z o.o. Sp. k., Siltec Sp. z o.o., Kongsberg Defence & Aerospace AS., WarZone Solutions, Leonardo S.p.A., Stekop SA, Pol-Mot Rail Sp. z o.o.

Teraz do firm tych zostaną rozesłane ankiety, na bazie których wojskowi specjaliści chcą się dowiedzieć, jakie są dostępne na rynku rozwiązania w odniesieniu do modernizacji BWP-1. Szczegółowe rozmowy na ich temat są zaplanowane dopiero podczas kolejnego etapu postępowania, czyli dialogu technicznego.

Portal „MilMag” przedstawił z kolei charakterystyki wymienionych wcześniej firm. Spółka Works 11 z Katowic oferuje zasadniczo zagraniczne uzbrojenie strzeleckie, m.in. montowane na zdalnie sterowanych modułach uzbrojenia (zsmu) karabiny maszynowe kaliber 7,62 mm i 12,7-mm oraz 40 mm granatniki maszynowe, które mogłyby wejść na wyposażenie zmodernizowanych BWP-1. Podobny profil eksportowy mają Griffin Group Defence, Stekop czy Pol-Mot Rail.

CMI Defence Polska zaoferowało prawdopodobnie bezzałogową wieżę CPWS (Cockerill Protected Weapon Station) z armatami od 25 do 30 mm i masie całkowitej poniżej 1 tony lub wieżę tego typu drugiej generacji.

Rafael Advanced Defense Systems oferuje różne zsmu z rodziny Samson, m.in. z armatami automatycznymi od 20 mm do 40 mm, sprzężonym karabinem maszynowym kal. 7,62 mm, wyrzutniami granatów dymnych i podwójną wyrzutnią dla przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike o zasięgach od 2 do 32 km.

Oferta PGZ i WZM jest znana, gdyż na ubiegłorocznych targach MSPO 2019 zaprezentowano BWP-1 z zsmu Kongsberg Protector RWS LW-30, wyposażonym w głowicę optoelektroniczną, 30-mm armatę Orbital ATK Bushmaster M230LF, sprzężoną z 7,62-mm czołgowym km UKM-2000C i wyrzutniami granatów dymnych – elementem Systemu Samoosłony Pojazdu PCO SSP-1 Obra-3. Pojazd może też zostać wyposażony w wyrzutnię ppk, wybraną IU MON.

Teldat z kolei oferuje głównie systemy zarządzania walką i łączności związane z platformą Jaśmin, stąd może to być raczej partner w ewentualnej modernizacji. Sam Kongsberg Defence & Aerospace, jak wspomniano, oferuje rodzinę zsmu Protector, przy czym najbardziej adekwatnymi dla BWP-1 byłyby RWS LW-30, czyli Light Weight 30.

O spółce WarZone Solutions wiadomo niewiele, poza tym, że oferuje głównie szkolenia strzeleckie. Natomiast spółka Leonardo oferuje dwuosobowe wieże OTO Melara HITFIST-30P, od 2010 roku produkowane na licencji w gliwickich Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy na potrzeby KTO Rosomak. Mają one jednak za dużą masę bojową (prawie 3 tony), a zatem bardziej prawdopodobne rozwiązanie to bezzałogowa wieża Hitfist-OWS (Overhead Weapon Station) o masie 1350 kg lub jeszcze mniejsze zsmu HITROLE, co jednak wydaje się mniej prawdopodobne z uwagi na ograniczony kaliber uzbrojenia.

O planach modernizacji w latach 2021-2023 części wozów bojowych BWP-1, będących na wyposażeniu polskiej armii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało pod koniec lipca br. Według ówczesnych informacji, modernizacja tych pojazdów ma dotyczyć uzbrojenia, systemów łączności i układu zasilania elektrycznego.

W kwestii poprawy uzbrojenia, jak podało DGR SZ, „zakłada się pozyskanie nowego modułu wieżowego ze zintegrowaną wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych, który powinien posiadać zdolność rażenia w dzień i w nocy, w ruchu (w tym podczas pływania) i z miejsca, lekko opancerzonych oraz opancerzonych celów lądowych, stacjonarnych i ruchomych. System uzbrojenia powinien zapewniać pełną stabilizację i posiadać zdolność wykrywania, identyfikacji i rozpoznania celów na odpowiednich odległościach”.

Przypomnijmy, że BWP-1 zostały dostarczone na potrzeby polskich sił zbrojnych w latach 1973-1988 i dziś są już przestarzałe. Do tej pory stanowią podstawowe wyposażenie batalionów zmechanizowanych. Obecnie na stanie polskiej armii jest ponad 1000 takich pojazdów.

W obowiązującym do 2026 roku planie modernizacji technicznej zapisano program Borsuk, dotyczący pozyskania i wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP nowego wozu bojowego. Ma on być oparty na uniwersalnym modułowym podwoziu gąsienicowym polskiego projektu i konstrukcji. Pojazd jest opracowywany przez konsorcjum z Hutą Stalowa Wola S.A. na czele. „Borsuki” mają zastąpić BWP-1, natomiast modernizacja posia­da­nych wozów ma pozwo­lić na zyskanie czasu nie­zbęd­nego do roz­po­czę­cia dostaw Borsuka. Pisaliśmy, że polski wóz bojowy nowej generacji Borsuk, wyposażony w bezzałogową wieżę bojową daje duże nadzieje na szeroką zmianę podstawowego wyposażenia wojsk zmechanizowanych. Wieża ma być uzbrojona w 30 mm licencyjną armatę Orbital ATK Mk 44S Bushmaster II i karabin maszynowy kal. 7,62 UKM-2000 C oraz podwójną wyrzutnię kierowanych pocisków przeciwpancernych Spike.

Generał Waldemar Skrzypczak poruszył wątek modernizacji BWP-1 w jednej z rozmów z portalem Kresy.pl:

– Obecnie, nasze BMP-1/BWP-1, jeśli chodzi o system walki, w tym Grom czy ppk Malutka, są zupełnie bezużyteczne. Jeżeli Rosjanie modernizują swoje BMP-2, dając im nowe wieże z wyrzutniami ppk, to my też moglibyśmy to zrobić. Dużą część naszych BWP moglibyśmy w tym stylu zmodernizować, stosunkowo tanim kosztem. Te wozy mają idealne podwozie, nawet Amerykanie nie mają lepszego. Wystarczy dać im małą, lekką wieżę z wyrzutniami ppk Spike. Do tego, mielibyśmy załatwiony problem wyposażenia w sprzęt 18. „Żelaznej” Dywizji Zmechanizowanej.

