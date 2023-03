Stacje radiolokacyjne Bystra dla Wojska Polskiego. Podpisano umowę wykonawczą

Zatwierdziłem kolejną umowę na dostawy stacji radiolokacyjnych Bystra. Ta umowa to kolejne 22 stacje radiolokacyjne. Budujemy nasze zdolności i je wzmacniamy o kolejne warstwy. To polski projekt – oświadczył w środę wicepremier, szef MON Mariusz Blaszczak.

W środę, w siedzibie PIT-RADWAR S.A. w Warszawie, wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę wykonawczą na dostawę stacji radiolokacyjnych Bystra na potrzeby zestawów PILICA+. „Wzmacniamy liczebnie Wojsko Polskie. Wyposażamy w nowoczesny sprzęt. To wszystko jest możliwe dzięki ustawie o obronie Ojczyzny. Wzmacniamy Wojsko Polskie tak, aby władca Kremla nie odważył się zaatakować Polskę” – oświadczył Błaszczak.

Wicepremier @mblaszczak zatwierdził umowę wykonawczą na dostawę dla #WojskoPolskie 🇵🇱 stacji radiolokacyjnych BYSTRA na potrzeby zestawów PILICA+. pic.twitter.com/80QdU8B6IO — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 29, 2023

Wskazał, że mechanizm dotyczący produkcji stacji jest już sformowany. „Mamy dostawę pierwszych egzemplarzy w tym roku. Budujemy zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wojska Polskiego” – powiedział.

„Zaczynając od warstwy najniższej, gdzie wykorzystujemy polskie Pioruny, poprzez strefę wyższą, gdzie mamy konstrukcje powstałe we współpracy z Wielką Brytanią. Na podstawie brytyjskiego wzoru stworzyliśmy polski system Narew. No i wyższa warstwa, system Patriot” – dodał.

Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna BYSTRA przeznaczona jest do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu stosowanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych przed środkami napadu powietrznego. pic.twitter.com/IRWfTllJB4 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 29, 2023

„Przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-PILICA+, jest dostawa 22 zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra. Wartość zamówienia wynosi ok. 1,1 mld zł brutto, a dostawy radarów zostaną realizowane w latach 2026-2028 i będą stanowiły kontynuację dostaw realizowanych przez PIT-RADWAR S.A. na potrzeby innego zadania, w ramach umowy zawartej 3 września 2019 r. przez Inspektorat Uzbrojenia. Zgodnie z tamtą umową, o wartości ok. 635 mln zł brutto, wykonawca dostarczy 16 ZDPSR Bystra do końca 2025 r.” – poinformowano na stronie Sił Zbrojnych RP.

Wskazano, że „to pierwsza umowa wykonawcza zawarta na potrzeby realizacji projektu PILICA+, w efekcie którego w nadchodzących latach na wyposażenie Sił Zbrojnych RP ma trafić 21 zestawów rakietowo-artyleryjskich (ZRA) PILICA+, co obejmuje też dostosowanie zamówionych wcześniej zestawów. Umowa ramowa na realizację projektu PILICA+ została zawarta 4 października 2022 r.”.

Przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie PILICA+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, których zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów WISŁA.

Zestaw PILICA+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLAUNCHER z rakietami CAMM, radary Bystra oraz inne elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) PILICA.

Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna Bystra przeznaczona jest do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu stosowanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych przed środkami napadu powietrznego – podkreśla Wojsko Polskie.

Stacja może pracować w kilku trybach pracy dostosowanych do realizowanego zadania bojowego. W każdym z trybów przeszukiwanie dookólne realizowane jest poprzez obrót anteny i skanowanie przestrzeni charakterystyką nadawczo-odbiorczą formowaną programowo. Zasięg instrumentalny ZDPSR Bystra wynosi 80 km.

„W stacjach Bystra zastosowano innowacyjne rozwiązania techniczne obejmujące m.in.: antenę aktywną z elektronicznie sterowanym położeniem wiązki z półprzewodnikowymi modułami nadawczymi chłodzonymi cieczą, cyfrowe formowanie wiązek odbiorczych, cyfrową syntezę, kodowanie i filtrację sygnałów, estymację współrzędnych z algorytmem ograniczającym efekty wielodrogowości, układ śledzenia wykorzystujący algorytm wielohipotezowy oraz podsystem do wykrywania śmigłowców w zawisie” – czytamy.

W marcu ub. roku konsorcjum PGZ-PILICA przekazało 35. dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej pierwszy seryjny zestaw Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego (PSR-A) Pilica. Przypomnijmy, że pierwszy Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski Pilica został przekazany Siłom Zbrojnym RP w grudniu 2020 roku. Trafił na wyposażenie 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Sochaczewie.

polskieradio24.pl / wojsko-polskie.pl / Kresy.pl