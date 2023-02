12 haubic samobieżnych K9 dotarło do Polski

W czwartek w Jarosławiu dokonano odbioru 12 haubic samobieżnych K9 THUNDER. Jest to kolejna dostawa koreańskich haubic samobieżnych do Sił Zbrojnych RP i jednocześnie pierwsza z kilku przewidzianych w 2023 roku.

Zamówione w Republice Korei Południowej haubice samobieżne zostały dostarczone drogą morską do portu w Gdyni, a następnie, po dokonaniu rozładunku, zostały przetransportowane drogą lądową do Jarosławia, gdzie trafiły na wyposażenie 14 dywizjonu artylerii samobieżnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Pierwsza transza 24 haubic samobieżnych K9 THUNDER została przekazana żołnierzom 11 Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa w dniu 12 grudnia 2022 r. Powyższe dostawy realizowane są na mocy umowy wykonawczej z dnia 26 sierpnia 2022 r., o wartości 2,4 mld USD netto, zawartej pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Hanwha Defense, zgodnie z którą do Sił Zbrojnych RP w latach 2022-2026 trafi 212 haubic samobieżnych K9A1.

K9 THUNDER to południowokoreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata o długości 52 kalibrów, która, w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach ponad 40 km. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Opancerzenie K9 zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami artyleryjskimi. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 ton.

W grudniu prezydent Andrzej Duda i wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak uczestniczyli w uroczystym odbiorze pierwszej partii południowokoreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9 dla Polski. Andrzej Duda zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na tempo, z jakim został dostarczony koreański sprzętu. Dodał, że szybkie dostawy są ważne w obliczu sytuacji za naszą wschodnią granicą. „Od miesięcy, od 24 lutego, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę wszyscy wyraźnie widzimy jedno – tylko bohaterstwo żołnierza wyposażonego w nowoczesne, skuteczne uzbrojenie jest w stanie zatrzymać rosyjskie ambicje imperialne i rosyjską brutalność” – oświadczył, cytowany przez portal WNP.

„Aby zapobiec agresji, aby zatrzymać wroga posiadanie tego wyposażenia przez armię jest konieczne. Dzisiaj to uzbrojenie, supernowoczesne dla polskiej armii, na wyposażenie polskich żołnierzy staje się faktem, staje się częścią wyposażenia polskich sił zbrojnych” – dodał.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował z kolei, że czołgi K2 i armatohaubice K9 trafią już za kilka dni do północno-wschodniej części Polski. „W przyszłym roku do Polski dotrą m. in. kolejne egzemplarze tego sprzętu oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie K239 CHUNMOO” – dodał.

Podziękował za współpracę stronie południowokoreańskiej. „Bardzo się cieszę z naszej współpracy z Koreą Południową i z tego, że na polskiej ziemi już są pierwsze egzemplarze czołgów K2 i armatohaubic K9. Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesną broń” – oświadczył.

Kresy.pl