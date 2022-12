11. Mazurski Pułk Artylerii przekształcony w brygadę. Szef MON: „To jest poważna siła” [+FOTO]

Wyposażony w koreańskie armatohaubice K9 11. Mazurski Pułk Artylerii zostaje przekształcony w brygadę artylerii i będzie poważną siłą, dzięki której północno-wschodnia Polska będzie bezpieczniejsza – oświadczył we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

W poniedziałek szef MON uczestniczył w przekazaniu dotychczasowemu 11. Mazurskiemu Pułkowi Artylerii samobieżnych armatohaubic K9. Chodzi o pierwszy sprzęt z Korei Południowej, który dotarł w ubiegłym tygodniu do Polski. Przekazanie sprzętu miało miejsce w Węgorzewie (warmińsko-mazurskie). Błaszczak podkreślił, że pułk od tego dnia zostaje przekształcony w 1. Mazurską Brygadę Artylerii. Wcześniej wicepremier wręczył dowódcy pułku decyzję o przeformowaniu tej jednostki w brygadę. „Postanowiliśmy, żeby przywrócić do życia 1. Mazurską Brygadę Artylerii. Ta brygada została rozformowana w 2010 roku. Przypomnę – wtedy premierem był Donald Tusk, rządziła koalicja PO-PSL, a rozformowanie 1. Brygady jest jednym z bardzo wielu przykładów, w jaki sposób koalicja PO-PSL osłabiała Wojsko Polskie” – oświadczył szef MON, cytowany przez portal WNP.

„Agresja rosyjska na Ukrainę potwierdziła, jak ważne jest to, żeby wojsko polskie było silne, by było wyposażone w skuteczną, nowoczesną broń; chodzi o to, by odstraszyć agresora” – wskazał wicepremier. Wyraził opinię, że pozyskanie w szybkim czasie 24 armatohaubic z Korei Południowej jest dowodem na wzrost możliwości Wojska Polskiego.

„Mamy świadomość, że polski przemysł zbrojeniowy produkuje bardzo podobną broń, ale nasze potrzeby są duże i musimy je w krótkim czasie zaspokoić” – dodał Błaszczak.

Jak zapowiedział, „poprzez współpracę z przemysłem koreańskim, stworzymy wspólny projekt, którym będzie odpowiadał zarówno potrzebom wojska polskiego, jak i koreańskiego”.

„W ramach umowy, którą zawarliśmy w lipcu tego roku, jesteśmy umówieniu, że będziemy pozyskiwać na wyposażenie Wojska Polskiego 672 armatohaubice K9” – zaznaczył.

„Pierwsza partia – będą one w takiej wersji, jak te dzisiaj przekazywane, potem kolejne egzemplarze to będzie wersja 'PL’, wersja zmodernizowana, która będzie bardziej zaawansowana i jeszcze bardziej nowoczesna” – zadeklarował wicepremier. Zapowiedział także, że na wyposażenie nowej brygady trafią drony rozpoznawcze, które będą współpracować z armatohaubicami.

Szef MON poinformował, że wojsko pozyska także nieruchomości w mazurskim Olecku, by ulokować tam część jednostki. Ma to związek ze sformowaniem nowej brygady. „Węgorzewo i Olecko, 4 dywizjony – to jest poważna siła, która spowoduje, że północno-wschodnia część naszego kraju będzie jeszcze bardziej bezpieczna” – powiedział.

Dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii płk Mariusz Majerski zwrócił uwagę na wysoką mobilność armatohaubic K9. Wyraził opinię, że bardzo dobrze sprawdzą się one w terenie lesisto-jeziornym Warmii i Mazur.

Zadeklarował, że żołnierze przystępują od razu do szkolenia na tym sprzęcie. Z kolei w marcu 2023 r. w Ustce i Drawsku wezmą udział w szkoleniu poligonowym ze strzelaniem amunicją bojową.

Jak informowaliśmy, w ubiegłym tygodniu odebrano pierwszą partię południowokoreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9 dla Polski. Do Polski dotarło 10 czołgów K2 i 24 armatohaubice K9.

W sierpniu br. podpisano umowy wykonawcze na pierwszych 180 czołgów K2 w latach 2022-25 oraz 212 haubic samobieżnych K9 (resztę w umowie ramowej), których dostawy przewidziano na lata 2022-26.

Polska podpisała umowę na zakup 180 czołgów K2. Umowa ramowa przewiduje z kolei pozyskanie 820 czołgów K2PL, z czego 328 powstałoby w Korei Południowej, a 492 w Polsce.

Przypomnijmy, że w czerwcu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział utworzenie dwóch kolejnych dywizji ogólnowojskowych Wojska Polskiego. „Docelowo wojsko posiadać będzie sześć związków taktycznych” – ogłosił Błaszczak – „z odpowiednim komponentem wsparcia i zabezpieczenia bojowego”.

wnp.pl / Kresy.pl