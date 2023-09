Zełenskiego zapytano o spór z Polską. „Jestem wdzięczny polskiemu społeczeństwu, to wszystko”

Prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego zapytano, czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o eksport zboża.

W czwartek w Waszyngtonie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, spotkał się z w Białym Domu z prezydentem USA, Joe Bidenem. Przy tej okazji, reporter Polskiego Radia zapytał Zełenskiego, czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o eksport zboża.

„Jestem wdzięczny polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu. To wszystko” – odpowiedział ukraiński prezydent.

Zapytalem w Gabinecie Owalnym prezydenta Zeleńskiego czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o eksport zboża. „Jestem wdzięczny polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu. To wszystko”. – odpowiedział. @polskieradiopl pic.twitter.com/6JstxTlOLH — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) September 21, 2023

Dodajmy, że wcześniej w sieci krążyła rzekoma informacja, że prezydent Litwy Gitanas Nauseda zdecydował się odegrać rolę mediatora i doprowadził w Nowym Jorku do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy, Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego. Zostało to jednak zdementowane przez rzecznika prezydenta Ukrainy, Serhija Nikiforowa, który powiedział, że Zełenski nie spotkał się z Dudą i Nausedą. Mimo to, ten fejk-news nabrał dość dużego rozgłosu w mediach społecznościowych i wciąż jest powielany przez proukraińskie konta. Prezydent Litwy spotkał się jednak osobno z każdym z tych polityków.

Jak pisaliśmy, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan wierzy, że Polska będzie dalej wspierać Ukrainę, ale Waszyngton odbędzie konsultacje z polskim rządem, żeby się o tym upewnić. Prezydent Duda twierdzi z kolei, że słowa premiera Morawieckiego nt. nieprzekazywania broni Ukrainie zostały źle zrozumiane.

Jak pisaliśmy, w wywiadzie dla RMF FM poseł i jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak powiedział, że należy natychmiastowo obciąć świadczenia socjalne, jak 800+ czy kredyty 2 proc., dla posiadaczy ukraińskich paszportów. Uważa też, że jeśli Ukraina nie wycofa się z nieprzyjaznych gestów wobec Polski, to należy rozważyć zamknięcie granicy dla dostaw paliwa czy broni dla Ukraińców.

Przypomnijmy, że w środę w trybie pilnym do MSZ wezwany został Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Powodem były słowa ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego. Podczas swojego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowy Jorku skrytykował „niektórych przyjaciół w Europie” za ich postawę, zarzucając im polityczne rozgrywanie sprawy ukraińskiego zboża, a zarazem działanie na korzyść Rosji. Zostało to powszechnie odebrane jako krytyka głównie pod adresem Polski. Zełenski wezwał też, by Niemcy zostały stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

„Wzywamy naszych polskich przyjaciół do porzucenia emocji. Strona ukraińska zaproponowała Polsce konstruktywny sposób rozwiązania problemu zbożowego. Oczekujemy, że nasze propozycje staną się podstawą dla prowadzenia dialogu w konstruktywnym kierunku” – oświadczył wcześniej rzecznik MSZ Ukrainy. Ukraina uważa polskie embargo na ukraińskie zboże za „niedopuszczalne”, a ostatnie wypowiedzi polskiego prezydenta na temat Ukrainy za „nieodpowiednie”.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda dopytywany o kwestię sporu z Ukrainą, porównał ten kraj do „tonącego”, który, chwytając się czego się da, jest „niebezpieczny” i „może utopić ratującego”.

W środę premier Mateusz Morawiecki w rozmowie ze stacją Polsat News otwarcie ostrzegł stronę ukraińską, by nie wprowadzała zapowiadanych zakazów importu polskiej żywności, bo spotka się to z konsekwencjami. – Przestrzegam władze ukraińskie. Jeżeli będą w ten sposób eskalować ten konflikt to my będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu w wwozu na terytorium Rzeczpospolitej – powiedział Morawiecki.

