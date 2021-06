Rozpoczynają się rozmowy w sprawie porozumienia nuklearnego z Iranem

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, w sobotę zostaną wznowione rozmowy między Iranem i światowymi mocarstwami w sprawie umowy nuklearnej.

Rozmowy między Iranem a światowymi mocarstwami na temat wznowienia umowy nuklearnej z 2015 roku zostaną wznowione w Wiedniu w sobotę, powiedział w piątek irański wiceminister spraw zagranicznych Abbas Araqchi – przekazała agencja prasowa Reuters.

„Oczekuje się, że uczestnicy będą kontynuować konsultacje w sprawie możliwego powrotu Stanów Zjednoczonych do porozumienia nuklearnego i zapewnienia pełnej i skutecznej realizacji tego porozumienia” – powiedział Araqchi, czołowy negocjator Iranu podczas rozmów, na swoim kanale w aplikacji Telegram.

Tymczasem rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Saeed Khatibzadeh powiedział, że zniesienie przez USA sankcji wobec trzech byłych irańskich urzędników nie jest oznaką dobrej woli. Stany Zjednoczone poinformowały w czwartek, że zniosły sankcje nałożone na trzech byłych urzędników irańskich i dwie firmy, które wcześniej handlowały irańskimi produktami petrochemicznym.

„Wybiórcze wycofanie z wykazu USA nie jest ani związane z rozmowami w sprawie JCPOA (porozumienie nuklearne), ani nie jest postrzegane jako sygnały dobrej woli – szczególnie w połączeniu z odnowionym terroryzmem gospodarczym” – powiedział Khatibzadeh na Twitterze. Khatibzadeh najwyraźniej odnosił się do nowych sankcji USA nałożonych w czwartek na sieć, która rzekomo pomogła finansować zagraniczne ramię irańskiej Gwardii Rewolucyjnej i sprzymierzonego z Iranem ruchu Huti w Jemenie.

Khatibzadeh wezwał Waszyngton do „skutecznego i sprawdzalnego” usunięcia sankcji, powtarzając jedno z głównych żądań Iranu w rozmowach wiedeńskich, aby ożywić porozumienie nuklearne z 2015 roku.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Wspólny Generalny Plan Działań (JCPOA) w sprawie irańskiego programu atomowego został zawarty przez Iran, USA, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię i Unię Europejską 2015 roku. Określał on zasady rozwijania przez Irańczyków sektora cywilnej energetyki jądrowej, Mimo tego, że według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ Iran przestrzegał zapisów porozumienia USA w maju 2018 r. zerwały je, a następnie nałożyły na Iran dotkliwe sankcje (był to jeden z głównych punktów programu politycznego Donalda Trumpa). Teheran dalej przestrzegał postanowień umowy, aż do lata 2019 roku. Administracja Joe Bidena stawia Iranowi kolejne warunki jakie musi włączyć do porozumienia i których ma przestrzegać.

Kresy.pl/Reuters