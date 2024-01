Zełenski: Mężczyźni w wieku mobilizacyjnym powinni pozostać na Ukrainie [+VIDEO]

Borne nie zdołała pozyskać poparcia lewicy w parlamencie, w którym liberalny obóz prezydenta Emmanuela Macrona nie zdołał w wyborach 2022 r. zdobyć większości. W poniedziałek ogłosiła dymisję, do której doszło na tle zużycia jej postaci do forsowania najbardziej kontrowersyjnych konceptów głowy państwa, takich jak podwyższenie wieku emerytalnego. Prezydent szybko nominował jej następcę. We wtorek nominację otrzymał polityk rozpatrywany przez francuskich komentatorów jako jeden z głównych faworytów, 34-letni Gabriel Attal, jak podała France24. Od lipca sprawował w rządzie Borne funkcję ministra edukacji.

Ojciec Attala by sefardyjskim Żydem. Po matce jego korzenie sięgają rosyjskiej arystokracji. Korzystał z milionów zarabianych początkowo przez ojca, producenta filmowego z dorobkiem. Mimo, że milioner, Attal już za młodu zapisał się do Partii Socjalistycznej. Odszedł z niej za Emmanuelem Macronem, gdy ten zabrał się do budowy własnego, bardziej liberalnego obozu politycznego, przy pomocy którego zdobył w 2017 r. fotel prezydenta Francji.