Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że prezydent USA Joe Biden popiera aspiracje Kijowa w sprawie przystąpienia do NATO. Zełenski komentował swoją niedawną wizytę w Białym Domu.

Podczas naszego spotkania zapytałem Bidena prosto z mostu. „Co z NATO, co z Ukrainą, co z naszym członkostwem w NATO, kiedy będzie możliwe?” – mówił ukraiński prezydent w trakcie wywiadu dla CNN. „To nie było tylko jedno zdanie, rozmawialiśmy o Sojuszu i generalnie o członkostwie w NATO przez ok. 20 czy 30 minut” – dodał. „Myślę, że powinniście tam być, ale to nie zależy tylko od mojej decyzji” – Zełenski przywołał słowa, które miał wypowiedzieć Joe Biden.

Zełenski zaznaczył, że rozumie, że sprawa zależy też od przywódców krajów europejskich. Wyraził opinię, że decyzja Biden może jednak skrócić drogę Ukrainy do NATO.

W czerwcu br. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na Twitterze, że przywódcy NATO „potwierdzili”, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg jasno dał jednak wówczas do zrozumienia, że wstąpienie Ukrainy do Sojuszu jest „dalekie”.

We wrześniu br. ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldhuzen oświadczyła, że ​​konflikt na wschodzie Ukrainy jest przeszkodą w przystąpieniu Ukrainy do NATO. Niemiecka dyplomatka uważa jednak, że ​​pewnego dnia dla Ukrainy otworzy się „okno możliwości”.

Przypomnijmy, że w niedawnym wywiadzie dla Europejskiej Prawdy prezydent Estonii Kersti Kaljulaid zapytana o to, jak fakt „okupacji” części terytorium Ukrainy wpływa na jej perspektywy wejścia do UE i NATO, odpowiedziała, że „Estonia jest twardym zwolennikiem rozszerzenia NATO” i popiera przyznanie Ukrainie MAP, ale zaznaczała, że „na razie nie jest to możliwe”, w związku z czym Estonia „popiera wszystkie kroki Sojuszu, aby pomóc Ukrainie zbliżyć się do NATO i bronić się”.

edition.cnn.com / ukrinform.net / Kresy.pl