Zełenski: do służby weszły nowe systemy NASAMS

Ukraiński prezydent zaznaczył, że jest to terminowe wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy przed zimą, gdy spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną.

O sprawie poinformował we wtorek prezydent Ukrainy, Wołodymur Zełenski. Zaznaczył, że w ciągu minionej doby nowe systemy obrony powietrznej NASAMS, dostarczone przez partnerów z Zachodu, weszły do służby.

„Otrzymałem meldunki o odbiorze amunicji, sprzętu i wyposażenia za ostatnią dobę. W gotowości bojowej są już dodatkowe systemy NASAMS od partnerów. To terminowe wzmocnienie naszej obrony powietrznej przed zimą” – napisał na platformie Telegram Zełenski.

Ukraińskie media zaznaczają, że otrzymanie systemów NASAMS jest elementem działań państw zachodnich, które koncentrują się obecnie na zakupie i przekazywaniu Ukrainie sprzętu i broni, mających wzmocnić obronę powietrzną. Ukraina dostaje od USA i państw NATO rakiet AIM-120, głównie w wersach B i C, które są wystrzeliwane z NASAMS. Ponieważ są one stopniowo wycofywane z użycia przez te kraje, mogą one być dostarczane Ukraińcom. Na początku roku informowaliśmy, że Kanada kupuje od USA system obrony powietrznej NASAMS, by podarować go Ukrainie.

Rok temu rzecznik Pentagonu potwierdził dostarczenie na Ukrainę dwóch systemów obrony powietrznej NASAMS. “Te systemy są na Ukrainie i są w gotowości operacyjnej” – zaznaczył.

Przeczytaj: USA wysyłają Ukrainie dodatkowe rakiety dla systemów NASAMS, HIMARS i Patriot

Czytaj także: Reuters: nowy pakiet pomocy dla Ukrainy – m.in. rakiety dla systemów przeciwlotniczych i HIMARS

mil.in.ua / Kresy.pl