Wywiad Estonii: Rosja chce zdominować region Bałtyku, bierze pod uwagę możliwość konfrontacji z NATO

Wkrótce po ataku palestyńskiej organizacji Hamas na Izrael rozpoczęły się wzajemne ostrzały między organizacją libańskich szyitów a Izraelem. Ulegają one okresowym eskalacjom, choć jeszcze nie weszły na stopień regularnej wojny. Środki masowego przekazu od kilku dni przekazują jednak pogłoski o szykowanej przez Izraelczyków inwazji na pełną skalę na południowy Liban. Być może mobilizują one dyplomację francuską do wysiłków na rzecz deeskalacji sytuacji.

Jak wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja Reutera, na którą powołuje się piszący we wtorek o sprawie "Times of Israel", Francja przedstawiła Libanowi pisemną propozycję mającą na celu zakończenie starć zbrojnych z Izraelem na jego południowej granicy i uregulowanie sytuacji na niej. Zgodnie z dokumentem, Hezbollah i inne ugrupowania miałyby wycofać się na odległość 10 kilometrów od granicy Izraela.