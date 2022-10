Wiceminister rolnictwa: jestem za repolonizacją Żabki, Lidla i Biedronki

Na antenie RMF FM wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski zadeklarował, że jest zwolennikiem repolonizacji takich sklepów jak Żabka, Lidl czy Biedronka.

Kowalski zapytany został czy możliwa jest nacjonalizacja sieci Żabka, czy była to jedynie niezobowiązująca wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W odpowiedzi stwierdził: „Jestem zdecydowanie na tak. Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka – jestem za repolonizacją”.

„To byłaby dobra informacja dla polskich konsumentów, a szczególnie rolników” – mówił wiceminister rolnictwa, wyrażając nadzieję, że negocjacje w tej sprawie „będą się toczyć”.

„My do niczego nie zmuszamy, w sposób oczywisty skutecznie repolonizujemy. Zrepolonizowaliśmy banki od 2015 roku” – podkreślał. Jak dodał, jest to „bardzo poważny pomysł”.

Kowalski wskazał, że jednym z największych problemów np. w przypadku rolników indywidualnych jest utrudniony dla nich dostęp do rynku detalicznego. „Więc Żabka byłaby dobrym pomysłem na to, żeby z przemysłu rolno-spożywczego polskie produkty trafiały nie do pośredników zagranicznych tylko bezpośrednio do polskich producentów” – zauważył polityk.

„Powiem krótko – polski kapitał zawsze jest lepszy niż zagraniczny” – podsumował Kowalski.

Jarosław Kaczyński w środę w Puławach powiedział, że wśród zadań, które deklarowało PiS „było 'odbijanie’ tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zagranicznego i w ogromniej mierze nam się to udało”.

Jak dodał prezes PiS, ten proces „w dalszym ciągu postępuje”. „W tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że te sieci elektryczne linii kolejowych, duże przedsiębiorstwo i mające też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione, właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. Ten sam fundusz (CVC Capital Partners – red.) jest właścicielem Żabki. Te sklepy Żabki też być może zostaną odkupione” – mówił Kaczyński.

Lidl z kolei to sieć sklepów należąca do kapitału niemieckiego, a Biedronka należy do spółki akcyjnej Jerónimo Martins Polska (JMP), której właścicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins.

Kresy.pl / rmf24.pl