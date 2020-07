Węgry zwiększają wydatki na armie o 30%

Węgierskie siły zbrojne zwiększą swój budżet na 2021 rok o 30 procent do blisko 2,2 miliarda euro, aby poradzić sobie ze zwiększonym obciążeniem pracą spowodowanym pandemią koronawirusa i kontynuować ulepszanie obrony granic kraju – poinformował w czwartek portal Rmx.news.

Jak poinformował portal, węgierski minister obrony Tibor Benko zapowiedział podniesienie wydatków na armię o 30% (do 2,2 miliarda euro). Ma to być spowodowane zwiększeniem obowiązków armii w związku z pandemią koronawirusa i chęcią zapewnienia większego bezpieczeństwa na granicy kraju w kontakcie z imigrantami.

„Żołnierze musieli także zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, takimi jak pełnienie roli dowódców szpitali, tworzenie wojskowych grup zadaniowych do nadzorowania strategicznych firm, dezynfekowanie instytucji publicznych lub obsługa bezpiecznego wjazdu do szpitala” – przekonywał.

W wywiadzie Benko poinformował, że budżet centralny w przyszłym roku będzie przede wszystkim przeznaczony na wsparcie rodziny i ponowne uruchomienie węgierskiej gospodarki, ale bezpieczeństwo narodowe będzie również w centrum uwagi.

Jest to drugi rok z rzędu, w którym węgierski budżet obronny został znacznie zwiększony. W 2019 roku został zwiększony o 21 procent, głównie w celu wsparcia programu szeroko zakrojonej modernizacji sił zbrojnych, zastępując starzejące się radzieckie czołgi, helikoptery, elementy artylerii, sprzęt radarowy i transportery opancerzone.

Co więcej, spowoduje to, że Węgry będą na dobrej drodze, aby spełnić wymóg NATO dotyczący wydawania przynajmniej dwóch procent swojego PKB na obronę. W 2020 roku wskaźnik ten na Węgrzech wynosi nieco ponad 1,2 procent, a w przyszłym roku ma osiągnąć 1,66 procent, co oznacza, że ​​kraj dąży do spełnienia swojego zobowiązania do osiągnięcia dwóch procent do 2023 roku. Obecnie tylko siedem krajów NATO spełnia to kryterium: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, Grecja i kraje bałtyckie: Estonia, Łotwa i Litwa.

Benko zapewnił także, że oprócz regularnych zadań węgierskie siły zbrojne biorą również udział we współpracy z policją w kontroli korytarzy tranzytowych dla obywateli państw trzecich. Dodał, że siły zbrojne biorą również udział w ożywieniu gospodarczym kraju, zapewniając tymczasowe zatrudnienie 3000 osobom.

Jak informowaliśmy, 3 lipca dwa pierwsze czołgi Leopard 2A4 w bar­wach Sił Zbrojnych Węgier (Magyar Honvédség) zostały zaprezentowane w zakła­dach firmy Krauss-Maffei Wegmann w Monachium. Czołgi zostaną przekazane najprawdopodobniej w połowie lipca. Maszyny zostaną przekazane 11. batalionowi czołgów 25. Brygady Strzelców „György Klapka”, który stacjonuje w Tata. Łącznie 12 egzemplarzy czołgów posłuży do celów szkoleniowych.

Do końca 2023 roku węgierskie wojsko ma otrzymać 44 egzemplarze.

Kresy.pl/Rmx.news