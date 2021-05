W fabryce chemikaliów w Iranie doszło do pożaru

W niedzielę, w pobliżu miasta Kom w Iranie doszło do pożaru fabryki chemikaliów – poinformował AP News. Co najmniej dwóch strażaków zostało rannych.

Irańskie media podały, że w wyniku pożaru, który zranił co najmniej dwóch strażaków, w niedzielę zapaliła się fabryka chemikaliów w pobliżu miasta Kom – przekazał AP News.

Filmy pokazywały gęsty czarny dym unoszący się z fabryki chemicznej Movaledan w pobliżu Kom, jednego z najważniejszych religijnych miast Iranu.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Na miejsce wysłano 20 wozów strażackich i 150 strażaków, półoficjalna agencja informacyjna ISNA cytuje wypowiedzi rzecznika straży pożarnej Komu Hamida Karimi.

Karimi powiedział, że strażakom udało się powstrzymać ogień przed dotarciem do zbiorników z alkoholem, chociaż doszło do kilku eksplozji i zapaliły się dwa wozy strażackie.

Dwóch strażaków również zostało rannych, a jeden jest w stanie krytycznym, poinformowała agencja ISNA.

🇮🇷 💥A powerful explosion occurred at a chemical plant in the Iranian city of Qom.#Iran(6)

🚒 Fire trucks have arrived but the flames seem to be out of control! pic.twitter.com/5MGxQ9v6Qt

— 🆁🅰🅶🅴🆇 (@theragex) May 2, 2021