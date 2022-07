USA: Ukraińcy notują spore sukcesy, używając HIMARS w Donbasie

Obserwujemy, jak Ukraina używa HIMARS-ów i widzimy, jak odnosi spore sukcesy w ich stosowaniu… w tym w atakowaniu rosyjskich stanowisk dowodzenia – powiedział przedstawiciel Pentagonu.

W piątek przedstawiciel Departamentu Obrony USA powiedział, że siły ukraińskie notują „spore sukcesy”, wykorzystując dostarczone przez Zachód systemy artylerii rakietowej HIMARS. Powiedział, że Ukraińcy używają ich do atakowania rosyjskich stanowisk dowodzenia i obniżania ich zdolności na polu bitwy.

Zobacz: Systemy HIMARS na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej [+VIDEO]

– Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że obserwujemy, jak Ukraina używa HIMARS-ów i widzimy, jak odnosi spore sukcesy w ich stosowaniu… w tym w takich rzeczach, jak atakowanie stanowisk dowodzenia, więc jest to bardzo pozytywna zmiana na wschodzie [Ukrainy – red.] – oświadczył przedstawiciel Pentagonu.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca strona ukraińska podała, że dzięki użyciu dopiero co dostarczonych systemów HIMARS, siły ukraińskie zniszczyły dziesięć ważnych rosyjskich obiektów wojskowych, w tym siedzibę sztabu w okupowanym przez Rosję Izium, a także koszary rosyjskich żołnierzy. Według „Wall Street Journal”, Ukraińcy używając HIMARS-ów dają priorytet atakowaniu rosyjskich sztabów, magazynów uzbrojenia i koszar.

– Ukraińcy są w stanie starannie, systematycznie wybierać cele, a potem dokładnie je atakować, co pozwala im w precyzyjny sposób osłabiać zdolności Rosji – powiedział urzędnik departamentu obrony. Ukraina używa obecnie co najmniej czterech systemów HIMARS. Dodajmy, że rozważane jest wysłanie kolejnych. Tydzień temu Departament Obrony USA poinformował, że biały Dom wyśle na Ukrainę cztery dodatkowe systemy HIMARS w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości 450 milionów dolarów.

Przedstawiciel Pentagonu przyznał, że pod względem używania systemów HIMARS, Ukraina jest wciąż na wczesnym etapie, ale dodał, że jak dotąd, po krótkim szkoleniu, Ukraińcy używają ich bardzo efektywnie.

Urzędnik dodał też, że wbrew twierdzeniom Moskwy o nieatakowaniu celów cywilnych, Rosjanie celowo ostrzelali rakietami rejon centrum handlowe w Krzemieńczuku i mieli świadomość, że spowoduje to dodatkowe uszkodzenia. Według niego, do ostrzały wykorzystano pocisk rakietowe zaprojektowane jako broń do zwalczania okrętów, które nie były przeznaczone do użycia w obszarze zabudowanym.

Jak pisaliśmy, USA dostarczą Ukrainie dwa systemy rakietowe ziemia-powietrza NASAMS, dodatkowe pociski rakietowe do systemów HIMARS oraz do 150 tys. sztuk amunicji kal. 155 mm w ramach nowego pakietu pomocowego. Pentagon potwierdził wcześniejsze zapowiedzi.

