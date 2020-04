Amerykańskie koncerny naftowe redukują nakłady na wydobycie

Saudyjska telewizja Al Arabiya podała informację o redukcji nakładów przez kolejną amerykańską firmę wydobywającą ropę naftową z pokładów łupkowych.

Al Arabiya podała w środę, że amerykański koncern naftowy Marathon Oil Corp wydobywający ropę naftową z łupków o 40 proc. zredukował planowane na bieżący rok nakłady. Redukcja oznaczała ścięcie poziomu finansowania z 2,4 mld dolarów do 1,1 mld dol. Telewizja powołuje się na komunikat spółki bazującej w amerykańskim Houston. Saudyjskie medium pisze, że Marathon Oil dołączył do „parady” amerykańskich koncernów wydobywających surowiec z łupków, które ścięły zaplanowane na bieżący rok wydatki. Podobnie uczyniły już koncerny EOG Resources Inc., Murphy Oil Corp., a nawet tacy potentaci jak Exxon Mobil Corp. i Chevron Corp. Wszystkie te spółki zmniejszyły już planowane wydatki o około połowę.

Prezes Marathon Oil Lee Tillman zapowiedział praktyczne wstrzymanie wydobycia w Bakken i Eagle Ford w drugim kwartale. Już wcześniej firma zadeklarowała przerwanie aktywności na swoich złożach w stanie Oklahoma. Natomiast w stanie Delaware wydobycie ograniczono do kilku ujęć, wstrzymując do końca roku nowe wiercenia. Tillman stwierdził, że powodem takich decyzji zarządu spółki są „płynne i niepewne uwarunkowania”.

Al Arabiya komentuje sytuację w amerykańskim sektorze naftowym przypominając gwałtowny spadek cen ropy naftowej na świecie. Łączy się on z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała znaczną część transportu na świecie co spowodowało spadek popytu na paliwa. Dodatkowo doszło do wojny cenowej między jej czołowymi producentami. Arabia Saudyjska mająca najniższe koszty wydobycia surowca wykorzystuje swoje maksymalne moce produkcyjne.

Sytuacja ta spowodowała spadek ceny baryłki ropy na amerykańskim rynku o połowę do poziomu 20 dolarów. Tymczasem koszt wydobycia ropy z łupków przy pomocy rozwijanej od kilku lat nowej technologii jest znacznie wyższy.

