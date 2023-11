Ukraińskie Siły Zbrojne straciły pierwszy czołg Leopard 1A5 podarowany przez Niemcy zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu jego użycia bojowego.

Jak podaje „Forbes”, powołując się na informacje w sieciach społecznościowych Ukraińskie Siły Zbrojne straciły pierwszy czołg Leopard 1A5 podarowany przez Niemcy zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu jego użycia bojowego. Został zestrzelony przez rosyjskie wojsko.

Według wstępnych informacji niemiecki czołg został przydzielony do 44. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy. Na materiale widać, jak tego typu sprzęt wojskowy trafia pod ostrzał rosyjskiej artylerii. „Po odkryciu. niezabezpieczony czołg stał się łatwym celem serii ataków artyleryjskich, które kierowane były w jego stronę z coraz większą precyzją” – czytamy w artykule.

W publikacji przyznano, że niemieckie Leopardy 1A5 są najbardziej niechronionymi czołgami uczestniczącymi w konflikcie ukraińskim, a ich zniszczenie jest nieuniknione. Jednak nawet w takich warunkach pierwsza jednostka uległa zbyt szybkiemu zniszczeniu.

Ukraine suffered the first loss of a Leopard 1A5, reportedly in the Kharkiv region. Now damaged and abandoned, might be destroyed very fast due to the position and the open hatches.

According to the latest information, Ukraine now has 29 more of these tanks left in service, which are being supplied by Denmark, Germany, and the Netherlands.

— German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) November 28, 2023