Amerykańskie F-35 przyleciały do bazy w Niemczech

Amerykańskie samoloty Lockheed Martin F-35A Lightning II przybyły do bazy lotniczej Spangdahlem w Niemczech.

Samoloty F-35, które należą do 388. Fighter Wing z bazy lotniczej Hill w stanie Utah, przybyły 16 lutego br. do bazy lotniczej Spangdahlem w Niemczech. To pierwsza uzbrojona w F-35A jednostka sił powietrznych USA, która osiągnęła gotowość operacyjną – podkreślają siły powietrzne USA w komunikacie. Razem z samolotami przetransportowano także personel należący do 338. oraz 419. Skrzydła Myśliwskiego US Air Force.

F-35 będą brały udział w ćwiczeniach z jednostkami z innych krajów NATO. „Rozmieszczenie amerykańskich F-35A w bazie lotniczej Spangdahlem wzmacnia postawę obronną NATO i zwiększa naszą zdolność do wspólnego działania” – podkreślił gen. Jeff Harrigian, dowódca sił powietrznych USA w Europie i Afryce.

Do Niemiec przyleciało także sześć samolotów do tankowania w powietrzu KC-135 Stratotanker, które na co dzień stacjonują w Wielkiej Brytanii. Aktualnie stacjonują w bazie Ramstein.

Informowaliśmy, że w poniedziałek osiem kolejnych amerykańskich myśliwców F-15 wylądowało w bazie w Łasku (województwo łódzkie).

Przypomnijmy, że Biały Dom podjął także decyzję o wysłaniu do Polski kolejnych 3 tysięcy amerykańskich żołnierzy w związku ze wzrostem napięcia wokół Ukrainy. Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że będą stacjonować w południowo-wschodniej części Polski.

Niemieckie ministerstwo obrony poinformowało w piątek, że Niemcy postawią swoje wojska w siłach szybkiego reagowania NATO w stan podwyższonej gotowości, umożliwiając im szybsze rozmieszczenie w celu ochrony sojuszników z Europy Wschodniej w przypadku eskalacji napięć z Rosją.

Norwegia zwiększy swój udział w dowodzonej przez Niemców grupie bojowej o 50-60 żołnierzy na najbliższe trzy miesiące. Wielka Brytania zapowiedziała z kolei, że ​​podwoi swoje siły w pobliskiej Estonii, gdzie kieruje podobną grupą bojową NATO.

afrc.af.mil / Kresy.pl