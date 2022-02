Wielka Brytania podwoi liczbę swoich żołnierzy w Estonii

Do Estonii przybędzie około 900 kolejnych żołnierzy brytyjskich sił zbrojnych, a także dodatkowe czołgi i opancerzone wozy bojowe.

Jak podał w środę The Intependent, wzmocnienie brytyjskiego kontyngentu w Estonii o około 900 żołnierzy zostało uzgodnione przez sekretarza obrony Wielkiej Brytanii Bena Wallace’a na nadzwyczajnym spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Będzie to oznaczało podwojenie liczby brytyjskich żołnierzy w Estonii.

Dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO przez Brytyjczyków ma związek z rosnącym napięciem wokół Ukrainy.

Ben Wallace powiedział po spotkaniu w Brukseli: „Wraz z naszymi sojusznikami z NATO rozmieszczamy wojska i zasoby na lądzie, morzu i w powietrzu, aby wzmocnić europejską obronę w odpowiedzi na grupowanie rosyjskich sił zbrojnych na granicy Ukrainy”.

Gros brytyjskich sił przerzucanych do Estonii ma pochodzić z 1. batalionu ciężkiej piechoty Royal Welsh, którego personel opuści bazy w Niemczech i Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych kilku dni i dołączy do grupy bojowej w Tapa, na wschód od Tallina.

W środę brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że wojska i sprzęt już zaczęły przemieszczać się do Estonii.

Estoński nadawca ERR pisze, że nie wiadomo, jak długo nowy kontyngent pozostanie w Estonii. Będzie to zależało od rozwoju sytuacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Ambasador Wielkiej Brytanii w Estonii Ross Allen powiedział ERR, że prawdopodobnie potrwa to co najmniej dwa do trzech miesięcy. W tym czasie brytyjski personel będzie brał udział w corocznych, zakrojonych na dużą skalę estońskich ćwiczeniach wojskowych Exercise Siil.

Grupa bojowa Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (eFP) stacjonuje w Tapa od początku 2017 roku w wyniku decyzji podjętej na szczycie Sojuszu w Warszawie w 2016 roku. W rotacjach oprócz Brytyjczyków regularnie uczestniczą oddziały z Danii i Francji.

Pierwsze doniesienia o zamiarze podwojenia brytyjskiego kontyngentu w Estonii pojawiły się pod koniec stycznia br.

