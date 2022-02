Niemcy podwyższają stan gotowości w w swoich wojskach w ramach sił szybkiego reagowania NATO

Niemcy postawią swoje wojska w siłach szybkiego reagowania NATO w stan podwyższonej gotowości, umożliwiając im szybsze rozmieszczenie w celu ochrony sojuszników z Europy Wschodniej w przypadku eskalacji napięć z Rosją, poinformowało w piątek niemieckie ministerstwo obrony.

Decyzja, podjęta w ścisłej współpracy z najwyższym dowódcą wojskowym NATO i sojusznikami, jest reakcją na postępowanie Rosji i ma na celu skrócenie czasu przygotowania do rozmieszczenia w przypadku aktywacji Sił Odpowiedzi NATO, poinformował resort w oświadczeniu.

„Większa gotowość do rozmieszczenia umożliwia NATO, w przypadku dalszej eskalacji ze strony Rosji, zagwarantowanie odpowiedniego wsparcia, w szczególności naszym wschodnioeuropejskim sojusznikom, w celu ochrony sojuszniczego terytorium” – czytamy w oświadczeniu.

Konwój armii niemieckiej składający się ze 130 żołnierzy i 60 pojazdów dotarł na Litwę w czwartek, przywożąc prawie połowę planowanych posiłków dla kierowanej przez Niemców grupy bojowej NATO w tym kraju.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że został zapewniony przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza w czwartek w Brukseli, że niemieccy żołnierze są upoważnieni do walki w obronie Litwy.

„Armia niemiecka jest na naszym terytorium, aby nas bronić, a jeśli jest zagrożenie dla Litwy, są naprawdę gotowe do wykonania swojego obowiązku” – poinformował Nauseda. Niemiecka operacja wzmocnienia potrwa do końca tygodnia, wzmacniając siły niemieckie na Litwie o ponad 350 żołnierzy i 100 pojazdów, podał dowódca grupy bojowej Enhanced Forward Presence, podpułkownik Daniel Andrae.

„Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie w krótkim czasie wezwać siły z dużej odległości” – przekazał Reuterowi. Konwój artylerii i jednostek rozpoznawczych wyruszył we wtorek z Jaegerbrueck we wschodnich Niemczech i przemierzył Polskę drogą lądową. W ciągu najbliższych 2-3 dni w ślad za nią pojawią się haubice. „Sojusznicza obecność wojskowa na Litwie jest krytycznie ważnym czynnikiem odstraszania (skierowanym do Rosji)” – poinformował w czwartek litewski wiceminister obrony Margiris Abukevicius.

🇱🇹🇩🇪While attending the #NATO DefMins meeting in Brussels, @AbukeviciusM also had a separate meeting w/ the 🇩🇪DefMin Ch. Lambrecht to thank her for strengthening the security of our region by sending additional forces to @BG_LTU_eFP.

Allied troops in 🇱🇹 is a critical deterrent. pic.twitter.com/EpP7DxvLeu

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) February 17, 2022