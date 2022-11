Ukraiński portal o manewrach Puma-2022: Polska sprawdza, czy Węgry wbiją jej nóż w plecy w razie wojny z Rosją

Ukraiński portal branżowy „Defense Express”, komentując udział wojsk węgierskich w manewrach wojsk Grupy Wyszehradzkiej twierdzi, że Polska sprawdza, czy Węgry nie wbiją jej noża w plecy, jeśli Rosja wypowie wojnę.

Jak pisaliśmy, w piątek w Polsce rozpoczęły się manewry wojsk państw Grupy Wyszehradzkiej, Puma-2022. W ćwiczeniu biorą udział pododdziały z państw V4 oraz pododdziały sojusznicze z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, które przebywają na Podkarpaciu w związku z wojną na Ukrainie. Głównym ćwiczącym jest 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, ale w ćwiczeniu w Nowej Dębie uczestniczą także inne jednostki wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jej rzecznik, mjr Przemysław Lipczyński zaznaczył, że w tym roku ćwiczenie ma nieco odmienny charakter i scenariusz. Podczas jego planowania wykorzystano doświadczenia i wnioski płynące z konfliktu za wschodnią granicą. Jeden z epizodów przewiduje wspólne prowadzenie ognia przez pododdziały pancerne z Polski, Wielkiej Brytanii i Czech.

O sprawie manewrów w Polsce piszą też media na Ukrainie, w tym portal branżowy „Defense Express”. Zwrócił uwagę na udział Węgier w ćwiczeniach, które miałyby symulować konflikt z Rosją. Zdaniem tego serwisu, w ten sposób „Polska ‘sprawdza’, czy Węgry nie [jej – red.] ‘wbiją noża w plecy’, jeśli Kreml zacznie wojnę przeciwko Warszawie”.

„Manewry Puma-2022 to jedna z prób Polski, by udoskonalić swoją machinę wojenną w planie organizacyjnym tak, aby miała zdolność do skutecznego prowadzenia wojny przeciw Federacji Rosyjskiej. Pojawienie się węgierskich wojsk na takich ‘antyrosyjskich’ manewrach może interpretować tak – Polska chce sprawdzić, czy Węgry ‘wbiją nóż w plecy’, jeśli Kreml rozpocznie wojnę przeciw Polsce na wielką skalę” – pisze „Defense Express”.

W manewrach bierze udział prawie 2000 żołnierzy i ok. 300 jednostek sprzętu. Potrwają one do 9 listopada. Są to w większości pododdziały wojsk pancernych i zmechanizowanych, ale uczestniczą w nim także inne rodzaje wojsk np. artylerzyści, saperzy, chemicy, przeciwlotnicy i zwiadowcy.

Równolegle z ćwiczeniem Puma-22, które jest ćwiczeniem taktycznym z wojskami, odbywają się ćwiczenia dowództw i sztabów: System-22, Gepard-22 i San-22.

defence-ua.com / Kresy.pl