Łukaszenko chce przeprowadzić kolejne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko spotkał się 16 września z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu – poinformowała agencja prasowa Biełta. Prezydent zaproponował zorganizowanie kolejnych łączonych ćwiczeń wojskowych.

Jak poinformowała agencja prasowa Biełta, w środowej rozmowie z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu prezydent Łukaszenko zaproponował przeprowadzenie kolejnych wspólnych manewrów wojskowych.

„Uzgodniliśmy z prezydentem Rosji, że powinniśmy kontynuować ćwiczenie Słowiańskie Braterstwo 2020, które odbywają się pod Brześciem. Z zadowoleniem przyjmujemy te manewry i dobrze, że przebiegają bardzo sprawnie. Musimy rozważyć przeprowadzenie drugiego etapu tych ćwiczeń i innych ćwiczeń wojskowych oraz opracować plan, nie przejmując się tym, co powiedzą inni. Nie zamierzamy nikogo denerwować ani robić niczego rażąco, ale powinniśmy zadbać o własne interesy”- poinformował Aleksandr Łukaszenko.

Delegacja Rosji z ministrem obrony Siergiejem Szojgu przyjechała z roboczą wizytą na Białoruś w celu omówienia współpracy wojskowej między Białorusią a Rosją. „Poprosiłem prezydenta Rosji o kilka rodzajów broni. Powiedziałem mu, że kiedy przyjedziesz zobaczymy co musimy zrobić, aby wzmocnić Państwo Związkowe. Nie ma się czego bać; jesteśmy na to gotowi. Ostatnie wydarzenia sugerują, że powinniśmy zintensyfikować wysiłki na rzecz ochrony interesów Białorusinów i Rosjan” – przekonywał prezydent Białorusi.

„Jeśli ktoś myśli, że Białoruś się osłabiła, że ​​nie przeżyjemy, a Rosja ustąpi, to te spekulacje mogą oszukać tylko głupców. Jesteśmy w stanie utrzymać kontrolę nad sytuacją nie tylko na Białorusi, ale także wzdłuż naszej granicy. Nie wątpcie w naszą zdolność do obrony naszej wspólnej ojczyzny od Brześcia po Władywostok. Ostatnie wydarzenia dają nam więcej powodów by trzymać się razem i udaremnić plany wbicia między nas klina” – zaznaczył prezydent.

Minister obrony Rosji odpowiedział, że wojsko białoruskie i rosyjskie planują w tym roku przeprowadzić około 130 wspólnych wydarzeń w tym ćwiczenia, spotkania, wspólne sesje zarówno w formacie bilateralnym, jak i na marginesie wydarzeń międzynarodowych. „Niestety, tylko 30% programu zostało zrealizowanych. Do końca roku musimy zrealizować co najmniej 70% programu. Aby to zrobić, musimy przeprowadzić drugi etap ćwiczenia, które właśnie trwa. W październiku będziemy mieli kolejne manewry” – dodał Siergiej Szojgu.

Kresy.pl/Biełta