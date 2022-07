Ukraińska armia ostrzelała okolice Chersonia. Zniszczono strategiczny most? [+VIDEO]

Media ukraińskie informują o eksplozjach w rejonie okupowanego przez Rosjan Chersonia. Według części źródeł rzekomo zniszczono strategicznie ważny most koło miasta, łączący je z południową częścią obwodu chersońskiego.

We wtorek późnym wieczorem pojawiły się też informacje o eksplozjach w rejonie okupowanego przez Rosjan Chersonia. Według części źródeł, Ukraińcy ostrzelali strategicznie ważny Most Antonowski, względnie także miejsce, w którym Rosjanie zgromadzili swoje pojazdy wojskowe. Most rzekomo został zniszczony, ale nie zostało to wówczas oficjalnie potwierdzone. Media rosyjskie informowały o działaniu systemów obrony powietrznej. Powołując się na źródła na miejscu twierdziły też, że most nie został zniszczony.



Ponadto, w rosyjskich mediach i sieciach społecznościowych pojawiły informacje wraz z nagraniami, według których strona ukraińska ostrzelała późnym wieczorem cele w rejonie Melitopola na południa, a także Doniecka. Informowano też o działaniu systemów obrony powietrznej.

& ;

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wskazał w niedzielnym komunikacie, że ukraińscy urzędnicy coraz bardziej otwarcie mówią o kontrofensywie w obwodzie chersońskim. Ukraińskie dowództwo w tym regionie poinformowało w niedzielę o atakach na rosyjską infrastrukturę transportową. W minionym tygodniu Ukraińcy uszkodzili wszystkie trzy kontrolowane przez Rosjan mosty prowadzące do Chersonia, stolicy obwodu. Miało to na celu uniemożliwienie Rosjanom dostarczania sprzętu wojskowego do tego miasta.

Czytaj więcej: ISW: Siły ukraińskie zniszczyły wszystkie trzy kontrolowane przez Rosjan mosty do Chersonia

Wcześniej pisaliśmy, że według źródeł rosyjskich, Ukraińcy utracili miejscowość Pokrowśke, 10 km na wschód od Bachmut, co otwiera Rosjanom drogę do ataku na miasto. Wiadomo, że siły ukraińskie zostały wyparte z miejscowości Nowoługańskie koło Switłodarśka.

Jak pisaliśmy, agencja TASS, powołując się na okupacyjne władze Debalcewa podała, że rosyjscy żołnierze oraz siły separatystów zajęły elektrociepłownię Wuhłehirską w Switłodarśku. Według ukraińskiego portalu Strana.ua walki o elektrociepłownię trwały od maja. W poniedziałek ukraiński sztab generalny poinformował o „częściowym powodzeniu niektórych pododdziałów przeciwnika” w walkach o obiekt w Switłodarsku. Strana.ua nazywa elektrociepłownię Wuhłehirską „największą elektrociepłownią na Ukrainie”.

Unian / Kresy.pl