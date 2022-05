Ukraińscy żołnierze szkolą się z obsługi słowackich armatohaubic Zuzana 2

Słowacki minister obrony Jaroslav Naď potwierdził w połowie maja, że ukraińscy żołnierze szkolą się z obsługi nowoczesnych słowackich armatohaubic Zuzana 2. Słowacja ma dostarczyć 8 armatohaubic tego typu na Ukrainę.

Portal aktuality.sk poinformował dwa tygodnie temu, że Słowacja nie podpisała jeszcze umowy z Ukrainą na dostawę armatohaubic. Jak wtedy podkreślono, „pojazdy są już w produkcji i mogą zostać dostarczone w ciągu najbliższych kilku tygodni”.

W pierwszej połowie kwietnia informowaliśmy, że Ukraina prowadzi negocjacje ze Słowacją w sprawie dostaw samobieżnych armatohaubic. Informacje te potwierdził minister obrony Słowacji Jaroslav Naď. „Mogę potwierdzić, że prowadzimy rozmowy o sprzedaży” – powiedział Nad w telewizyjnej debacie. Nie podał dalszych szczegółów.

Negocjacje w sprawie zakupu tego sprzętu już wtedy miały „dobiegać końca”. Jak podkreślano, nauka obsługi Zuzany przez ukraińskich artylerzystów powinna potrwać około tygodnia.

W 2018 roku Słowacja zamówiła 25 egzemplarzy Zuzan 2, a pierwsze pojazdy artyleryjskie przekazano armii słowackiej w lipcu 2021 roku. Miały one zastąpić wcześniejszą wersję (16 dział Zuzana 1).

W porównaniu do poprzedniej wersji Zuzana 2 posiada nową, dłuższą lufę o długości 52 kalibrów – wcześniej było to 45 kalibrów – dzięki czemu zwiększono donośność do 41 km. Zuzana 2 dysponuje także wieżą z pełnym obrotem w zakresie 360 stopni (wcześniej tylko 60 stopni). W nowej wersji armatohaubicy udało się także zmniejszyć liczbę członków załogi do 3. Haubica posiada automat ładowania, a także możliwość prowadzenia ognia w trybie MRSI (Multi Round Simultaneous Impact), czyli zaplanowania ognia tak, by kilka pocisków uderzyło w jednym momencie.

CZYTAJ TAKŻE: Słowacja naprawi i zmodernizuje ukraińskie pojazdy opancerzone

Ukraińskie wojsko otrzymało od Polski 18 sztuk nowoczesnych samobieżnych armatohaubic Krab – ustaliła Informacyjna Agencja Radiowa. Według jej rozmówcy z kręgów rządowych chodzi o wyposażenie dla trzech dywizjonów artylerii. Polska przeszkoliła także stu ukraińskich artylerzystów z obsługi tych armatohaubic.

Jak podaje IAR, Ukraińcy dysponują obecnie co najmniej 24 zachodnimi samobieżnymi armatohabicami. 6 sztuk takiego sprzętu o nazwie Caesar przekazała Francja.

Niemcy i Holandia zadeklarowały przekazanie łącznie 12 sztuk armatohaubic, ale Berlin tłumaczy, że wciąż trwa szkolenie załóg do obsługi ich Panzerhaubitze 2000. Nie jest znany termin, kiedy sprzęt trafi na wschód.

CZYTAJ TAKŻE: Duda: Przekazaliśmy Ukrainie bardzo dużo czołgów, osłabiło to nasz potencjał obronny

Kresy.pl / aktuality.sk / armyrecognition.com