Ukrainiec przewoził dwunastu imigrantów z Turcji

Jak poinformowała w poniedziałek służba prasowa SG, do niecodziennego zdarzenia doszło w Chochołowie na Podhalu, kiedy to funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddzialu Straży Granicznej, prowadząc planowane przez Placówkę SG w Zakopanem działania graniczne, dokonali kontroli drogowej samochodu marki Ford S Max na polskich numerach rejestracyjnych. W jej wyniku wewnątrz pojazdu ujawnili kierowcę (obywatela Ukrainy) oraz 12 obywateli Turcji.

W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy Placówki SG w Zakopanem czynności, wszyscy ujawnieni mężczyźni – obywatele Turcji – zostali zatrzymani w związku z naruszeniem warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP. Żaden z nich nie posiadał ważnej wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu w Polsce. Ponadto cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę wbrew obowiązującym przepisom ze Słowacji do Polski.

Ustalono, iż obcokrajowcy drogą lotniczą dotarli z Turcji do Serbii, następnie pieszo przedostali się do Węgier. Tam wsiedli do samochodu, którym przez Słowację dotarli do Polski, gdzie po przekroczeniu granicy państwa przez byłe przejście graniczne w Chochołowie zostali zatrzymani. Celem ich podróży były Niemcy.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem każdemu z 12 obywateli Turcji wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu z 3 letnim zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Dodatkowo Sąd Rejonowy w Nowym Targu, po rozpoznaniu wniosków Komendanta Placówki SG w Zakopanem, wydał postanowienia o umieszczeniu cudzoziemców w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lesznowoli (3 osoby) i Przemyślu (9 osób) na okres 3 miesięcy.

Kierujący pojazdem obywatel Ukrainy, został zatrzymany w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, polegającego na organizowaniu innym osobom przekroczenia wbrew przepisom prawa granicy RP. Ponadto zaszły również okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu, gdyż wymagały tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony i bezpieczeństwa publicznego lub interes RP. Sąd Rejonowy w Nowym Targu zastosował wobec podejrzanego obywatela Ukrainy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna został osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.

