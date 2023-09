Ukraińcy zakończyli szkolenie wprowadzające na Gripenach

Ukraińscy piloci ukończyli szkolenie wprowadzające na szwedzkich myśliwcach JAS 39 Gripen – przekazał portal Militarnyj.

Jak ogłosił 14 września minister obrony Szwecji Pål Jonsson, ukraińscy piloci ukończyli szkolenie wprowadzające na myśliwcach JAS 39 Gripen. Testy pilotów Sił Zbrojnych Ukrainy na szwedzkich samolotach bojowych rozpoczęły się w sierpniu 2023 roku.

„Szkolenie wprowadzające zostało zakończone i według raportu, który otrzymałem od sił zbrojnych, przebiegło pomyślnie” – powiedział minister. Szkolenie ukraińskich pilotów wojskowych obejmowało szkolenie na symulatorach oraz loty praktyczne na myśliwcach JAS 39 Gripen.

Ćwiczenie obejmowało także szkolenie personelu obsługi naziemnej szwedzkich samolotów bojowych. Według Jonssona doświadczenie zdobyte podczas tego szkolenia będzie podstawą do ustalenia, czy istnieją warunki do wysłania samolotów Gripen na Ukrainę.

Jak poinformował we wtorek portal Aftonbladet, rząd Szwecji chce zlecić siłom zbrojnym zbadanie warunków wysyłania samolotów Gripen na Ukrainę Decyzja o takiej misji zapadnie wkrótce.

Rząd chce między innymi wiedzieć, jak transfer samolotów Gripen wpłynie na zdolności obronne Szwecji, jak szybko Szwecja może wyposażyć się w nowe samoloty Gripen oraz w jaki sposób można przeprowadzić szkolenie ukraińskich pilotów.

W pisemnym komentarzu minister obrony Pål Jonson powiedział:

„Rząd nie wyklucza wysłania Gripena na Ukrainę. Od jakiegoś czasu trwają prace w tej sprawie. Częścią tego było zaproszenie przez Szwecję ukraińskich pilotów i personelu naziemnego do przeprowadzenia szkolenia w locie orientacyjnym. Faktem jest, że to, że Szwecja dołączyła do koalicji F-16, to kolejna sprawa”.

Jak pisaliśmy, w lutym br. Szwecja otrzymała od strony ukraińskiej prośbę o dostarczenie myśliwców Gripen. Wówczas Jonson odniósł się do tego z rezerwą. Powiedział, że te samoloty są bardzo ważne dla utrzymania integralności terytorialnej i suwerenności Szwecji.

Szefowa największej szwedzkiej opozycyjnej Partii Socjaldemokratycznej, była premier Magdalena Andersson wezwała rząd do wyrażenia zgody na dostawę szwedzkich myśliwców Gripen dla Ukrainy. Na konferencji prasowej Andersson podkreśliła, że dostarczenie szwedzkich myśliwców „będzie miało ogromne znaczenie dla Ukrainy”.

