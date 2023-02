Bachmut bliski okrążenia przez siły rosyjskie [+MAPA]

Siły rosyjskie odnotowują postępy w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim i twierdzą, że żołnierze ukraińscy stopniowo się wycofują. Strona ukraińska przyznaje, że Rosjanie próbują otoczyć i zająć miasto.

Według ukraińskiej agencji UNIAN, siły rosyjskie nie ustają w próbach przerwania obrony i zdobycia Bachmutu – ufortyfikowanego miasta w obwodzie donieckim. Rosjanie usilnie próbują zająć je już od minionego lata. Potwierdzono, że walki toczą się wokół miasta i na jego przedmieściach.

Jak podano, w sobotę do miasta przybył dowódca wschodniego zgrupowania wojsk, gen. Ołeksandr Syrśkyj.

„W trakcie prac dowódca Wschodniego Zgrupowania Wojsk generał-pułkownik Ołeksandr Syrśkyj sprawdzał sytuację w podległych jednostkach, wysłuchiwał dowódców jednostek w sprawach problematycznych, udzielał pomocy w ich rozwiązywaniu oraz wspierał żołnierzy, którzy odważnie odpierają ataki wroga” – podano w oficjalnym komunikacie.

Część komentatorów zwraca uwagę, że w 2015 roku gen. Syrśkyj dowodził obroną Debalcewa i koordynował wycofywanie sił ukraińskich z kotła. Ich zdaniem, jego przybycie może wskazywać, że ukraińskie dowództwo prawdopodobnie podjęło decyzję o wycofaniu żołnierzy Bachmutu i zorganizowaniu nowej linii obrony.

Źródła rosyjskie podają z kolei, że w sobotę wczesnym popołudniem oddziały „wagnerowców” zakończyły „oczyszczanie” wsi Jagodnoje (Jahidne), na północnych przedmieściach Bachmutu. Uwzględniając informacje ze źródeł po stronie ukraińskiej miejscowość ta jest już pod kontrolą Rosjan. Oznacza to też, że zajęli kolejne pozycje wyjściowe do ataku i okrążenia miasta. Postępy rosyjskie zmusiły też Ukraińców do wycofania się z jednego z kwartałów w dzielnicy Stupki.



Ponadto, w sobotę „wagnerowcy” rzekomo wkroczyli do wsi Dubowo-Wasyliwka, parę kilometrów na północy-zachód od Jahidne, którą nocą mieli opuścić żołnierze-spadochroniarze z 46 samodzielnej brygady aeromobilnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Strona rosyjska twierdzi, że Ukraińcy pospiesznie przygotowują linię obrony Hryhoriwka-Bohdaniwka-Czasiw Jar. W tym ostatnim miasteczku, w blokach mieszkalnych, mają zakładać stanowiska obronne wyposażone w ppk. Przypuszczalnie, wkrótce Rosjanie będą próbowali zająć przedmieście Chromowe, w zachodniej części Bachmutu i odciąć miasto od głównej drogi zaopatrzeniowej z Czasiw Jaru.

Dodajmy, że w sobotę pojawiły się doniesienia o wysadzeniu przez Ukraińców tamy koło Bachmutu, rzekomo celem spowolnienia postępów „wagnerowców”. Nie są jednak znane szczegóły, a ukraiński sztab nie potwierdzał tych doniesień.

⚡️Apparently, the armed forces of Ukraine blew up a dam in Bakhmut to slow down Wagner advancements pic.twitter.com/aE87tJ6vUS — War Monitor (@WarMonitors) February 25, 2023



Przed rokiem Bachmut (ros. Artiomwsk) liczył ponad 70 tys. mieszkańców. Według władz miasta, obecnie w mieście pozostało niecałe 5,5 tysiąca osób.

Unian / Telegram / Kresy.pl