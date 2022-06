Von der Leyen w Kijowie – nie będzie drogi na skróty dla Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała w sobotę do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i omówić postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE.

„Wraz z prezydentem Zełenskim podsumuję wspólną pracę potrzebną do odbudowy i postępy Ukrainy na jej europejskiej drodze” – napisała na Twitterze von der Leyen.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.

With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.

Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022