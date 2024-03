Polskie MSZ krytykuje słowacką dyplomację za rozmowę z Ławrowem

Jakub Wiśniewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, skrytykował słowacką dyplomację za spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Jakub Wiśniewski, Podekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w opublikowanej w piątek rozmowie z portalem dennikn.sk, skrytykował słowacką dyplomację za spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Za główny problem w regionie uważa rząd Viktora Orbána na Węgrzech. “Ale my też uważnie śledzimy dyskusję na Słowacji. Monitorujemy także słowackie decyzje” – mówił.

“Jeśli Rosja wygra, w ciągu najbliższych kilku lat możemy być następni w kolejce. Bo model rosyjski, rosyjska koncepcja państwowości, przynajmniej pod przywództwem Putina, zakłada agresywne zachowanie wobec sąsiadów. Chcemy, aby Rosja została pokonana, ale i ukarana” – dodał.

“Z uwagą śledzimy debatę na Słowacji. Monitorujemy także decyzje słowackie. Widzimy je na forach europejskich, takich jak Rada do Spraw Zagranicznych, i tak, to prawda, że pojawiły się pewne mieszane sygnały, czego nie do końca rozumiemy. Mam na myśli na przykład spotkanie waszego ministra spraw zagranicznych z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. To jest coś, czego nie rozumiemy. Mówimy sobie: dlaczego tak się dzieje?” – czytamy w wywiadzie.

Zdaniem Wiśniewskeigo Słowacja jest przyczyną trudnej sytuacji w Grupie Wyszehradzkiej. “Myślę, że jasne jest, że premier Tusk nie krył wątpliwości co do kierunku strategicznego obranego przede wszystkim przez rząd węgierski w stosunku do Rosji i Ukrainy oraz tego, kto jest tu ofiarą, a kto agresorem”.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow prowadził rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Słowacji Jurajem Blanárem w czasei forum dyplomatycznego w tureckiej Antalyi. Doszło do wymiany poglądów w najpilniejszych kwestiach agendy międzynarodowej, w tym w sprawie sytuacji wokół Ukrainy” – można przeczytać komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu.

„Strona rosyjska potwierdziła gotowość przywrócenia stosunków ze Słowacją na szczeblu międzyparlamentarnym, w obszarach pamięci kulturalnej, humanitarnej i wojskowej” – przekazała rosyjska dyplomacja.

Spotkanie szefów dyplomacji skomentował już premier Słowacji Robert Fico. Przedstawił rozmowy z Ławrowem jako przykład „naszej zrównoważonej i suwerennej słowackiej polityki zagranicznej wobec wszystkich stron świata” – cytuje za słowakimi “Aktuality” portal Ukraińska Prawda. Szef słowackiego rządu podkreślił przy tym – „Wiedziałem o tym spotkaniu, w pełni poleciłem mu [ministrowi Blanárowi] spotkanie z rosyjskim ministrem”.

Fico zarówno przed objęciem rządów na Słowacji w zeszłym roku, jak i już w roli premiera wielokrotnie podkreślał dystans wobec wojny na Ukrainie. Deklarował w styczniu, że jest przeciwny członkostwu Ukrainy w NATO. „Zawetuję to, bo to droga do III wojny światowej” – podkreślał.

