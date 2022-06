Ukraina zamówiła około pół tysiąca pojazdów opancerzonych

Ukraiński, państwowy koncern Ukroboronprom podpisał kontrakty na zakup do pół tysiąca pojazdów opancerzonych.

Jak poinformował w poniedziałek portal mil.in państwowy koncern Ukroboronprom podpisał kontrakty na zakup do pół tysiąca pojazdów opancerzonych. Sprowadzone pojazdy opancerzone zostaną przekazane na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przedstawiciele koncernu nie poinformowali, z jakiego kraju będą pochodziły wozy.

„Więcej broni – szybsze zwycięstwo. W dalszym ciągu produkujemy, odnawiamy i importujemy broń i sprzęt wojskowy” – czytamy w oświadczeniu. Teraz Ukraina otrzymuje pojazdy opancerzone z różnych krajów i różnych firm.

Ukraińskie wojsko już szkoli się w Wielkiej Brytanii na pojazdach opancerzonych, które później zostaną dostarczone na Ukrainę.

Przypomnijmy, że w piątek ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk w rozmowie z NV poinformował, że w drugiej połowie czerwca Ukraina otrzyma z Niemiec samobieżne haubice Ambasador zaznaczył, że co najmniej dwie obietnice Niemiec dotyczące dostaw ciężkiej broni mają zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości.

22 czerwca został określony jako przybliżony termin dostawy haubic samobieżnych Panzerhaubitze 2000.

„Przekazano nam siedem samobieżnych haubic. Otrzymamy te systemy około 22 czerwca” – powiedział Melnyk. Następnie spodziewane są dostawy samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard.

„To także stara broń. Z całkowitej liczby 30 jednostek Gepard, 15 zostanie dostarczonych do końca lipca, kolejne 15 do końca sierpnia. To jedyne 2 decyzje ze wszystkich ogłoszonych do tej pory przez niemiecki rząd, które aktualnie są w toku” – dodał.

Ambasador zaznaczył, że wbrew obietnicom Niemcy nie dostarczyły jeszcze jednej jednostki ciężkiej broni na Ukrainę. „Na dzień dzisiejszy 105. dzień wojny rosyjskiej z Ukrainą, nic, i nie mogę tego wystarczająco podkreślić, żadna jednostka ciężkiego uzbrojenia – artyleria, haubice, bojowe wozy piechoty, czołgi – ani jedna rzecz nie została dostarczona Ukraina” – powiedział.

Kresy.pl/Mil.in