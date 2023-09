Francuskie samoloty uderzeniowe Mirage 2000 nie zaspokoją potrzeb lotniczych Ukrainy. Dlatego Ukraina chce pozyskać nowoczesny samolot wielozadaniowy – poinformował rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

Jak poinformował portal RBC Ukraina, francuskie samoloty uderzeniowe Mirage 2000 nie zaspokoją potrzeb lotniczych Ukrainy. Dlatego Ukraina chce pozyskać nowoczesny samolot wielozadaniowy – poinformował rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

Zaznaczył, że dla Ukrainy jakakolwiek pomoc wojskowa jest niezbędna, ale nie dotyczy samolotów Mirage 2000.

„Każda pomoc jest dla nas ważna, ale nie w postaci Mirage 2000. Rozmawialiśmy o tym wiele razy. No cóż, co może samolot szturmowy A-10? Rosyjska obrona powietrzna go po prostu zniszczy. Musimy zdobyć przewagę w powietrzu. Potrzebujemy samolotu wielozadaniowego, nowoczesnego, zdolnego wykonać wszystkie zadania, o których mówiłem wcześniej” – wyjaśnił rzecznik.

Ignat stwierdził, że Ukraina wymaga samolotów zapewniających przewagę w powietrzu, odstraszających rosyjskie lotnictwo od granic i terytoriów okupowanych, uderzających w cele naziemne i nawodne, chroniących przestrzeń powietrzną oraz niszczących rakiety manewrujące i drony.

Zdaniem rzecznika transfer samolotów Mirage 2000 nie byłby decyzją racjonalną, a ich opanowanie jedynie wyczerpałoby zasoby lotnicze Ukrainy.

„Dlatego nie możemy sobie dzisiaj pozwolić na wyciągnięcie wszystkiego z inwentarza lotniczego. To nie jest racjonalne. To po prostu wyczerpie naszą kadrę. Musimy skupić się na jednym, co najwyżej dwóch typach samolotów wielozadaniowych zdolnych do wykonywania zadań, o których wspomniałem „Mirage 2000 to już przestarzały model, a Francja ma znacznie lepsze samoloty, podobnie jak Europa. Dlatego zastanawiamy się nad samolotem, o którym rozmawialiśmy” – podkreślił Ignat.

Wcześniej, Kijów odmówił przyjęcia dostawy dziesięciu czołgów Leopard 1A5, ponieważ wymagają one poważnych napraw.

Medium powołuje się na ekspertów z niemieckiego resortu obrony. Jak ustalili, podczas szkolenia ukraińskich żołnierzy w Niemczech czołgi zostały tak zużyte, że wymagają naprawy.

“Okazało się również, że z dziesięciu czołgów Leopard 1A5 dostarczonych na Ukrainę w lipcu kilka uległo awarii z powodu podobnych problemów” – czytamy.

Jak przypomina Spiegel, Berlin ogłosił ponad pół roku temu, że przekaże Ukrainie ponad sto Leopardów 1A5. To wozy, które zostały wycofane ze służby przez Bundeswehrę dziesięć lat temu.

Kresy.pl/RBC Ukraina