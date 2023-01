Katastrofa śmigłowca w pobliżu Kijowa. Zginęło kierownictwo MSW Ukrainy

W środę w miejscowości Browary w obwodzie kijowskim doszło do katastrofy śmigłowca. W wyniku zdarzenia zginęło kierownictwo resortu spraw wewnętrznych Ukrainy – poinformowała ukraińska policja.

Media informowały początkowo, że helikopter spadł w pobliżu przedszkola. W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające pożar budynku. Później Ihor Kłymenko z ukraińskiej policji podał na Facebooku, że „w wyniku katastrofy lotniczej zginęło kierownictwo MSW: minister [Denys Monastyrski], pierwszy wiceminister [Jewhen Jenin] i sekretarz stanu [Jurij Lubkowicz]”.

Śmigłowiec należał do Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

W wyniku katastrofy śmierć poniosło 16 osób, w tym dwoje dzieci. 22 osoby przebywają w szpitalu (z czego dziesięcioro to dzieci) – podał Kłymenko.

Nie są znane przyczyny katastrofy w Browarach. Służby prowadzą oględziny miejsca zdarzenia.

