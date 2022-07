Rosjanie ostrzelali uniwersytety w Mikołajowie [+VIDEO/FOTO]

Rosyjskie rakiety uderzyły w dwa największe uniwersytety w Mikołajowie – poinformował w piątek portal Ukrinform.

Jak poinformował w piątek portal Ukrinform powołując się na szefa mikołajowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalija Kima, rosyjskie rakiety uderzyły w dwa największe uniwersytety w Mikołajowie.

„Dziś rosyjscy terroryści zaatakowali dwa największe uniwersytety w Mikołajowie. Co najmniej dziesięć rakiet. Teraz atakują naszą edukację. Proszę uniwersytety wszystkich krajów demokratycznych, aby wiedziały, że Rosja jest tym, czym naprawdę jest – terrorystą” – napisał.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022